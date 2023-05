En l’origen hi ha el pecat

En l’origen de la Costa Brava hi ha el seu pecat», assegura Mariona Seguranyes, comissària de l’excel·lent exposició Costa Brava. La descoberta del paradís (1870-1936), amb què el Museu d’Art explora la contribució de l’art a la creació de la marca turística del litoral gironí abans i fins i tot que Ferran Agulló li posés nom. Té la seva cara B en una altra mostra, Costa esbravada, que ara és a Figueres, amb fotografies de Miquel Riera que deixen testimoni de les destrosses de l’urbanisme desmesurat arran de mar.

En l’origen de la Costa Brava hi ha el seu pecat. Les onades d’un blau intens, pins abocats a l’abisme i paratges que feien olor de cultura clàssica que artistes com Modest Urgell, Joan Llaverias, Lluïsa Vidal, Salvador Dalí o Joaquín Sorolla van plasmar de seguida van atreure gent que, és clar, hi havia d’arribar per carretera i allotjar-se en cases i hotels, a poder ser, a primera línia.

Al costat dels primers fulletons turístics, que bé podrien ser d’ara mateix (del «Costa Brava, sol tot l’any» de llavors al «Platja d’Aro 365» d’avui), la mostra del Museu d’Art es tanca amb una cita de Rafael Benet: «Res de grans hotels. Res de plantacions massa compostes. La Costa Brava no vol soroll. Una mica més d’higiene: una mica més de polidesa i prou». És de 1935 i estem allà mateix.