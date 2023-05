El terratrèmol de Lisboa va dividir als filòsofs

Ul gran terratrèmol que va ocórrer el matí de l’1 de novembre de l’any 1755, dia de Tots Sants, i devastà la ciutat de Lisboa amb fissures de sis metres d’ample, pot ser considerat, segons els professors de periodisme i experts en mitjans de comunicació, la primera notícia mediàtica pel fet que va aparèixer en titular de portada a la premsa europea i americana els dies següents d’haver-se produït l’infortuni.

Perquè un esdeveniment sigui considerat mediàtic el que importa és la seva reproducció en tots els grans mitjans de comunicació visuals, orals o escrits, si és possible el mateix dia o amb poc temps de diferència d’haver succeït.

Si bé el mot mediàtic es refereix actualment als mitjans de comunicació de massa, als que s’ha incorporat la televisió i internet, quan es va produir el trist esdeveniment en el qual es calcula que van morir aproximadament a Lisboa 40.000 persones i al Marroc i altres parts de la península Ibèrica unes 12.000 més, només existia la premsa escrita i la informació d’un país a un altre viatjava en carruatge i en vaixell. La telegrafia i el telèfon són invencions de la segona part del segle XIX.

Aquest article més que tractar del que va significar la primera gran notícia mediàtica de la història de la humanitat: el terratrèmol, seguit d’un tsunami, que en deu minuts assolà Lisboa, analitza la dramàtica incidència que va ser àmpliament discutida i comentada pels filòsofs europeus i va inspirar el desenvolupament de la teodicea.

La desgràcia ocorreguda a la capital de Portugal, a la segona meitat del segle XVIII, en plena Il·lustració, va dividir els pensadors i filòsofs en dos bàndols aferrissats i irreconciliables, d’una banda, els que van creure que era un esdeveniment natural i de l’altra, els que van considerar que era un càstig de déu a la ciutat més ostentosa, viciosa i decadent del continent Europa, la més rica a causa de la política cruel d’explotació de les colònies d’ultramar. Portugal, un país petit, es veia beneficiat pel comerç de les espècies, dels metalls nobles i de les pedres precioses, que revenien al mercat internacional.

Un historiador va deixar escrit: «Tota la faç del cel estava perfectament serena i clara i no hi havia el menor senyal d’advertiment d’aquell esdeveniment que s’apropava, que ha convertit aquesta ciutat, una vegada florent, opulenta i populosa, en un escenari del més gran horror i desolació».

(Destaco un element anecdòtic ridícul ensems graciós: la família reial va escapar il·lesa de la catàstrofe perquè el rei Josep I i la cort havien abandonat la ciutat després de la primera missa a la catedral amb el desig de passar les vacances fora de Lisboa. Després de la terrible catàstrofe, Josep I va tenir por de viure dins de les muralles o sota un sostre, puix que la majoria dels morts havien quedat enterrats; es va allotjar en un complex de tendes de campanya i pavellons als afores. La claustrofòbia del rei no va minvar mai).

No obstant això, abans que es posés en marxa la maquinària cerebral del cor d’Europa, el primer a atribuir l’esdeveniment a una causalitat divina va ser el clergat de Santarém, un districte lisboeta molt malmès, que relacionà el desastre amb la presència de jueus, de marrans i cristians dubtosos i per aquest motiu Déu els havia flagel·lat.

L’intent de culpabilitzar la societat permissiva va haver de ser frenat enèrgicament pel rei i els ministres, que tranquil·litzaren a la gent adverant que havia sigut un mer fenomen còsmic inexplicable per la ciència, però un més dels que acostumen a passar, com les erupcions volcàniques, les grans tempestes o els violents huracans i no tenia res de religiós, ni d’espiritual, i de cap manera havia de ser tingut com un càstig de Déu a la bona gent portuguesa.

Teòlegs i filòsofs van especular sobre la causa i el missatge religiós, veient el terratrèmol com una manifestació del judici diví, semblant al judici final, i es va discutir durant dècades si el sisme havia de ser interpretat com un missatge religiós.

La qüestió era que qualsevol justificació física era indemostrable, igual que ho era la metafísica, un camp obert a l’especulació; ara sabem, segons la ciència sismogràfica, la qual va néixer arran del succés, que les plaques tectòniques del misteriós mosaic de l’escorça terrestre, en concret les de la serralada amagada dins l’Oceà Atlàntic, es van bellugar i van provocar la tragèdia en un territori molt poblat, com ho era la ciutat de Lisboa.

El segle XVIII es caracteritza –en el camp del pensament– pel moviment il·lustrat, un corrent filosòfic, literari, polític i social que apareix en contraposició a l’absolutisme i que tindrà el seu moment d’esplendor amb la Revolució Francesa. És l’anomenat «Segle de les Llums», en què la raó i la ciència se sobreposen a un passat dominat per la foscor. En la societat i en la religió el moviment il·lustrat promou la tolerància i la llibertat de culte.

Els pensadors teoritzaren apassionadament sobre si la catàstrofe s’havia d’interpretar com un fet natural o sobrenatural; dos grans pensadors hostils, François-Marie Arouet, conegut amb el pseudònim de Voltaire i Jean-Jacques Rousseau, esgrimiren les seves brillants espases en un nou duel dialèctic sobre el significat del sisme. Immanuel Kant va intervenir en la polèmica aportant tres reflexions tot intentant posar seny i refutant qualsevol explicació teològica sobre l’origen de la desgràcia.

La Filosofia apareix a la història de la humanitat en el segle VI aC com l’intent del Logos d’arraconar el Mite, quan la raó aparta les supersticions de les creences populars. Els llampecs i els trons deixaren de ser una manifestació de la ira dels déus i es convertiren en fenòmens naturals; tanmateix, el fort terratrèmol del segle XVIII demostra la pervivència del Mite. Quan el progrés entra en conflicte amb fets no prevists, no explicables, venç la creença, atès que si no es troba cap explicació coherent i lògica es recorre al Mite, a una justificació sobrehumana.

Un exemple de la cordialitat entre els filòsofs il·lustrats és la cèlebre i graciosa carta de Voltaire burlant-se de l’assaig Discurs sobre la desigualtat de Rousseau. Benvolgut lector, estic convençut que li agradarà llegir-la:

«He rebut, senyor, el nou llibre contra el gènere humà. Mai no es va fer servir tant talent a voler fer-nos bèsties. Fan ganes de caminar en quatre potes quan es llegeix la seva obra. No obstant això, com que fa més de seixanta anys vaig perdre aquest costum, sento lamentablement que m’és impossible reprendre’l».