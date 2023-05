Defectes educatius

El Museu Marítim de Barcelona va acollir la setmana passada l’acte en què la firma Royal Bliss va fer lliurament de les plaques als 140 restaurants catalans recomanats a la guia Michelin d’Espanya i Portugal 2023. 38 establiments es troben situats a les comarques gironines. Sempre són d’agrair aquests guadons, que volen posar de relleu el paper dinamitzador, econòmci i turístic. També són un referent als fogons que marquen les pautes gastronòmiques dels nostres més admirats i aclamats emprenedors. Ara bé, crec que aquesta prestigiosa entitat és una mica «garrepa» a l’hora de repartir diplomes i honors. A les comarques gironines passen gairebé d’un miler els restaurants amb una àmplia proposta que reflecteix el magnífic mapa gastronòmic i culinari. Per un servidor seria «missió impossible» establir un rànquing dels millors, perquè totes les propostes reivindiquen i aposten per productes autòctons i de proximitat.

Les meves escapades dominicals m’han permès descobrir molts restaurants, no pocs, amagats al bell mig de boscos o a peu del Mare Nostrum que reivindiquen l’autenticitat dels ingredients locals, és a dir, les matèries primeres i de proximitat. I un altre concepte a tenir molt en compte, a la gran majoria d’aquests restaurants la relació preu - qualitat no pot ser més assequible.

Conclusió: gaudim d’uns professionals de la restauració que no solament han arribat al cim de les receptes que prestigien al país, és que són senzillament insuperables!

Finalment, el Govern presidit per ERC ha fet seva la proposta de Quim Torra, expresident de la Generalitat de Catalunya, que fins i tot creà una Comissió de savis per retirar del Saló de Sant Jordi les pintures executades pels mestres de la pintura catalana –a l’alçada dels millors pintors coetanis europeus– com van ser Galofre Oller, Antoni Utrillo, Laureà Barrau, Vidal Quadras, Mas i Fontdevila (admirat per Picasso), Josep Triadó, Martí Garcés, Josep Mongrell, Carles Vàzquez i Juli Borrell. Però tot plegat no ens ve de nou, ja que la retirada de les pintures del Saló de Sant Jordi és calcada de la proposada el 1932 pel conseller de Governació de la Generalitat, Josep Tarradellas i el 2003 per Pasqual Maragall, tal i com ho manifestà als periodistes convocats al Saló de Sant Jordi tot just ser investit president de la Generalitat de Catalunya.

La vintena d’estudiosos que formen part de la Comissió del consell de savis de l’art i el patrimoni argumenten que les obres executades pels citats pintors «no les consideren com a pintura artística», sinó com a «ideològica, molt connotada, d’autors secundaris» afegint que «la qualitat artística dels murals és nefasta» i «el seu contingut no s’adequa al Saló de Sant Jordi». Així mateix, i per si tot això no quedés encara prou contundent i clar, els experts s’hi han rabejat fins al punt d’arribar a la sàvia conclusió de que «la qualitat dels murals no és de la categoria que correspondria a un saló noble com el de Sant Jordi».

Però, la pregunta del milió és: actualment hi ha algun pintor figuratiu amb cara i ulls prou capacitat per decorar el Saló de Sant Jordi com Déu mana? Ja que hom es demana si és possible d’acceptar que l’emblemàtic Saló de Sant Jordi sigui decorat a la babalà pel geni de torn pintant a raig amb una mànega de regar els carrers en comptes d’utilitzar els pinzells, tot prescindint olímpicament –per ignorància supina, ai!– de l’art del dibuix, l’anatomia i la perspectiva. El daltabaix cultural és inenarrable...

A la ciutat de Banyoles de la comarca del Pla de l’Estany, hi ha 4 instituts, 1 d’ells concertat i la majoria dels estudiants estan descontents amb els professors i les seves actituds i els continguts que ensenyen. En el meu cas, sóc estudiant, i al llarg dels anys he observat que hi ha professors que es creuen superiors a tu i no t’escolten en algunes ocasions, per altra banda, hi ha assignatures o treballs completament inútils per el dia a dia d’un estudiant de batxillerat o de cicles, com per exemple, fer activitats que no ens serviran de res en un futur, no cal entrar en detalls, ja saben de què parlo la majoria d’estudiants.

Penso que els estudiants necessitem que això canviï i que a les escoles i instituts es comencin a ensenyar coses de profit.