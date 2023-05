Un tren que no s’ha mogut mai

Catalunya va i torna del vell debat de Rodalies i la sequera. Les infraestructures i «no mos fotran lo riu». Aquests són els temes que ens interessen: si els trens d’obrers de la perifèria arriben amb retard o amb incidència i si tindrem prou aigua per passar l’estiu. No són temes menors però són els nostres dos grans temes, i al voltant d’això hem organitzat les baixes passions i els gregues. És difícil que se’ns prenguin seriosament en l’enèsima discussió sobre les avaries de Renfe. És absurd, inútil, i jo crec que força estúpid que Junts, precisament Junts, s’atreveixi a posar condicions al Govern per asseure’s a negociar les mesures que cal prendre contra l’escassetat d’aigua. Qui és Junts? A qui representa? Què ha dit en els darrers anys que no sigui un disbarat? Des de quan li torna a interessar governar? No va deixar la Generalitat perquè l’única solució digna a tots els problemes era la independència? Ara tornen a creure en mesures? Tornen a creure en la realitat?

En qualsevol cas aquests són els debats catalans, aquest és l’abast de la nostra lesió, de la nostra nació si és que encara en podem dir així sense que ens caigui la cara de vergonya de com hem tractat aquest concepte amb la nostra actitud.

Ens agrada discutir de trens, ens agrada queixar-nos de coses que no funcionen. Hi ha moltes coses que no funcionen i nosaltres som especialistes a fer-ne inventari, i duem la llista a la cartera per poder-la lluir a la sobretaula amb amics i sentir-nos part d’una estafa còsmica. Ens agrada tant ser víctimes que acceptem ser víctimes fins i tot dels trens, i de la «pertinaç sequera» com deia Franco, que per cert ja fa dies que no l’esmentem i les nostres converses han perdut la gràcia.

Mentrestant Ayuso no ha deixat pujar el xofer de Sánchez a la tribuna de convidats i a Barcelona Ada Colau és només a mig punt –segons les darreres enquestes– de poder guanyar les eleccions. Colau és una pèssima alcaldessa però és una bona candidata i que pugui començar la campanya a només mig punt del lideratge queda molt lluny del que em fa sentir còmode pensant que els meus veïns no seran tan cretins de tornar-la a elegir pel càrrec. Ens queixem dels trens, ens queixem de l’aigua, però Colau és a les portes del seu tercer mandat. Ens queixem d’Espanya, però Ayuso sap com aturar Sánchez encara que sigui en una escala. El poder no es demana, s’exerceix. Ayuso podia no deixar passar l’enviat de Sánchez i fugir a Bèlgica i acusar l’Estat opressor que va a les festes que no l’han convidat. Sense caràcter no es pot tenir dignitat.

A Barcelona es viu bé. Els hotels, els bars i els restaurants estan tots plens, estem contents que l’Springsteen hagi vingut a veure’ns amb els seus amics, i estem disposats a continuar destruint la nostra ciutat perquè en el fons sabem que és indestructible i ens fa mandra pensar. Aquest independentisme que havia de ser l’avantguarda de la societat, la gestió moderna d’un petit Estat que havia d’enlluernar Europa, ha hagut de reciclar dos avis esgotats perquè no tenia ningú més amb cara i ulls per presentar. La CUP ha passat de donar lliçons de puresa a veure amenaçada la seva presència al consistori. Ara mateix, sempre segons les enquestes, li falten tres dècimes per entrar.

No formem part del debat propositiu de les coses. Hi ha un cert consens en què el millor que ens podria passar és que Jaume Collboni fos el pròxim alcalde de Barcelona, però ningú no estima Collboni, ningú no hi creu, a ningú no li fa el pes i simplement se’l considera el mal menor per a una ciutat que és de les més importants i atractives d’Europa, i tot el que som capaços de generar és un senyor absurd, de pocs registres, de menys cultura i amb una trajectòria que fe pena, per dir-ho suau. Ens agrada viure a Barcelona, i menjar i beure i sortir a passejar, però no estem interessats en la ciutat, votem de qualsevol manera i sota l’argument més simple i esbiaixat. Fem el mateix amb el Barça, i li riem les gràcies a Laporta mentre empeny el club l’abisme i naturalment la culpa és de Franco i del Madrid. Ens queixem com ciutadans tercermundistes que tot el dia ploren, però no assumim mai la nostra responsabilitat, ni prenem decisions difícils encara que siguin les encertades.

Hem de tornar a fer una manifestació per reclamar més infraestructures, com fèiem abans. Un Sant Jordi permanent, que és el que més ens agrada. Ara feia temps que no sortíem tots al carrer, i va ser una Diada sensacional per veure com una vegada més tot ho banalitzem de massa i de senyera, de falsa afectació, d’ignorància petulant, d’un panxacontentisme tan exagerat que sembla que ens en estiguem fotent de nosaltres mateixos i que tot plegat sigui un gag. Però no: és la realitat, això és el que som, aquest és el nostre caràcter i per tant aquesta és la nostra dignitat.

Hi ha aquest tren que tothom es queixa que arribi tard, però no arriba tard. En realitat no s’ha mogut mai d’allà on era. I a dins, esperant el dia exacte per baixar-ne, hi ha Ada Colau.