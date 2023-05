La laïcitat a l’Estat espanyol

Aquests dies que fem la declaració de la renda s’han fet públiques les dades sobre la declaració de la renda i la casella clerical al Regne d’Espanya. És un bon indicador de la fortalesa de l’església en les diferents nacions i regions de l’Estat. Hi ha sorpreses notables. On la gent menys posa la casella a l’església és Catalunya amb un 16% (només un de cada sis catalans). Segueix amb un 21% el País Basc, Galícia (24%), Canàries (25%), Balears (26%), País Valencià (29%), Astúries (29%), Navarra (30%) i Cantàbria (36%). No se sap perquè però tenim un nord d’Espanya (menys Castella i Lleó) i l’Espanya perifèrica tirant a atea o agnòstica i una Espanya meridional catòlica i reaccionària. Sorprèn molt la Comunitat de Madrid amb un 37%, ja que no es comporta com una regió metropolitana cosmopolita sinó com un espai catòlic, conservador i reaccionari. La segueixen Andalusia (38%), Castella i Lleó (41%), Múrcia (42%), Extremadura (43%) i la més endarrerida Castella la Manxa (44%).

Crec sincerament que aquestes dades expliquen extraordinàriament de forma simplificada els diferents ritmes de l’evolució de les mentalitats al Regne d’Espanya. Molt millor que els resultats electorals. Per exemple Guillermo Fernández Vara, president de la Junta de Extremadura pel PSOE, a Catalunya estaria a la dreta del PP i al País Basc a la dreta del PNB. De fet va estar afiliat a Alianza Popular. Ni més ni menys. El mateix podríem dir de José Bono, que va ser president de la Junta de Castella la Manxa. Alguna cosa ha fet malament l’esquerra de l’Espanya meridional durant aquests 40 anys. Governar en algunes CA durant molts anys no va servir per canviar l’educació, ni la política, ni les mentalitats més encara, hem anat enrere. Es va acabar governant només per mantenir el poder i ha anat de mal borràs. No ens enganyem, la frontera entre l’esquerra i la reacció és justament la laïcitat. Una cosa que massa gent d’esquerres va obviar als primers any de democràcia. Per exemple, l’actitud de l’esquerra contra les processons va canviar als anys vuitanta: que és quan es va començar a dir que era una expressió cultural i antropològica, que és un bon reclam turístic i que no és dolent perquè no té cap efecte pràctic. El que hem vist és que a l’Hermandad de la Verge de la Macarena hi ha 10.000 socis i la transporten amb el fajín de Queipo de Llano i no han tret al criminal de guerra de la catedral fins fa quatre dies. Clar que té efectes polítics. De fet això ho sabia perfectament Francisco Franco quan va depurar tots els mestres laics que van quedar vius després d’afusellar-ne a milers. Estem desarmats, convé que l’esquerra recuperi la laïcitat abans no sigui massa tard. Pensar lliurement és l’avantsala del republicanisme, el socialisme, l’autodeterminació individual i la col·lectiva. Aquest escàs 16% explica també la Revolta Catalana de 2017.