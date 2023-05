Llistes paritàries i parasitàries

A la CUP no entenen gaire el que significa la paritat, de fet no entenen gaire quasi res, però el concepte de paritat els és especialment aliè. Segons el diccionari, paritat significa «igualtat de les coses entre si», d’aquí ve que, per qüestió de paritat, la llei prohibeixi que en les llistes electorals hi hagi més del seixanta per cent de representació d’un mateix sexe. Com que, a més de no entendre-hi de quasi res, a la CUP tampoc no saben comptar, han inclòs en algunes llistes més del seixanta per cent de dones, per la qual cosa la Junta Electoral les ha impugnat en no ser paritàries. No ho entenen. Ja he dit que no entenen quasi res, aquesta és la principal qualitat que s’exigeix a qui pretén afiliar-se a aquest partit. Consideren que les seves llistes són correctes perquè, al seu judici, paritat significa que hi hagi moltes més dones que homes, a veure qui li fa entendre a aquesta gent que no entén res, que en aquest cas les llistes no es dirien paritàries sinó femenines.

Comprenc que a la CUP hi hagi una certa confusió a l’hora de confeccionar llistes, així que tal vegada l’error haurà sigut involuntari. Entre el costum que tenen de parlar sempre en femení, ja siguin homes o dones, i la pinta que gasten els uns i les altres, es fa difícil distingir a quin sexe pertany cadascú, no diguem si a això s’afegeix la moda, reivindicativa però moda, de no depilar-se per a lluitar contra l’heteronosequè. Així no hi ha manera de confeccionar una llista paritària. Que els pèls no ens impedeixin veure el bosc: si ja entre ells -o elles, jo què sé- es confonen, més improbable és encara que la Junta Electoral sàpiga amb exactitud si els components de les candidatures són mascles o femelles, no pretendrem que els jutges facin de sexadors i vagin a palpar el baix ventre dels candidats per a decidir si la llista compleix o no amb la paritat, i menys sense cobrar un plus de perillositat.

Una altra cosa seria si parléssim de llistes parasitàries, tal vegada van entendre això, no sé si he comentat que no entenen quasi res. Van pensar que es tractava de confeccionar llistes parasitàries en lloc de paritàries, i van creure -amb bon criteri- que n’hi havia prou que les formessin candidats amb poc amor al sabó i amb abundància de microfauna entre els pèls, del cap o no, així com entre els plecs del vestuari. Això ho aconsegueixen amb escreix, només se’ls ha de veure, d’aquí les seves comprensibles protestes i la seva oposició als insecticides.

Una variant diferent de les llistes parasitàries és l’elecció d’autèntics paràsits per a integrar les candidatures, és a dir, candidats disposats a viure dels altres sense oferir res a canvi, encara que sigui causant-los perjudici. Està clar que la CUP compleix també els requisits d’aquesta accepció de llista parasitària, si bé cal reconèixer que la resta de partits no es queden enrere.

En definitiva, a la CUP l’assisteix tota la raó en acusar d’arbitrarietat la Junta Electoral per haver impugnat les seves candidatures, ja que ha procurat que siguin tant paritàries com parasitàries, per si de cas. Ells -o elles- compleixen àmpliament en tots dos supòsits, ja que ningú pot afirmar a quin sexe pertanyen els candidats i, en canvi, estan més que disposats a aprofitar-se dels altres. Això sí que ho entenen.