Aquest cap de setmana, l’ajuntament de Salt organitza per cinquè any consecutiu una fira de furgoteques a la que, per fer-se el modern, han volgut anomenar «Food Truck Market and Co». Volem que us vagi bé, que l’esdeveniment sigui un èxit, però sisplau, no menystingueu la llengua. Si el català no serveix ni per anunciar una fira de furgoteques d’àmbit local / comarcal, quina autoritat moral teniu per demanar als assistents socials i els mediadors culturals que diguin als nouvinguts que el català és una llengua útil, de prestigi i que en conseqüència, cal aprendre-la?