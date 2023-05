S’apropa el dia de mare i em sembla un moment idoni per agrair tot el que fan des del primer moment en el qual decideixen que volen renunciar a ser les protagonistes de la seva vida per portar-ne una altra al món.

No soc mare ni puc imaginar-me el sentiment que se sent quan agafes el teu fill o la teva filla en braços, sabent que l’has creat tu mateixa dins del teu ventre. Deu ser el sentiment més pur i gran que es deu experimentar mai.

Sempre hem sentit que, en el moment que et converteixes en mare, acceptes estar preocupada tota la teva vida tota l’estona. Què deu estar fent, on deu estar, per què arriba tard, per què no vol això, etc. Un sense fi de preguntes que mai deixaran de rondar pel cap de cap mare, des que ens porten a la panxa les primeres setmanes fins a l’últim dels seus dies.

És aquesta admiració el motiu pel qual avui em vull adreçar a totes elles, amb la mà al cor, i els hi vull donar les gràcies per ser tan valentes i donar vida dins seu. En especial a la meva mare, amb la que fa vint-i-dos anys que celebro aquest dia i tots els que ens esperen per davant.

Mama, gràcies per fer que tingués sempre un plat damunt la taula, roba per vestir i regals per Nadal. Gràcies per fer-me conèixer diferents llocs i gaudir d’hores al cotxe els quatre de casa. Gràcies per acompanyar-me quan ho he necessitat i haver-me deixat volar quan així ho vaig voler. Per aprendre quan cal frenar i quan prémer. Gràcies per permetre que, any rere any, seguim aprenent juntes com a mare i filla.