El pollastre i l’horitzó

El pollastre és la sequera i l’horitzó les eleccions municipals del diumenge 28 de maig. El pollastre és el que ha muntat el Govern de la Generalitat de Catalunya a partir de l’anunci d’emergència climàtica llançat per la consellera Teresa Jordà, desapareguda des de fa setmanes. No sembla que l’Ajuntament de Girona s’hagi sentit al·ludit en això de la sequera, perquè després d’anunciar l’insigne regidor Eduard Berloso, sempre al costat de la borsa, que es rentarien els carrers a cop de mànega d’aigua, va venir Marta Madrenas a desautoritzar-lo dient no recordo què, doncs tampoc importa massa allò que anunciï qui té data de caducitat, per més tard arribar-se per aquí l’autoritat competent no militar, però sí desastrosa, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb l’objectiu de validar allò que en Berloso ens va avançar i, per tant, invalidar a l’alcaldessa. Un joc d’ous. Un no entén què hi fa en Samuel Reyes, en la seva qualitat de director de l’ACA, cartejant-se amb el president del Consorci de la Costa Brava i aquest exhibint-la dilluns passat a la Diputació de Girona. O s’està en emergència o no s’hi està, no els sembla? Perquè això d’escoltar i llegir diàriament que ens mancarà aigua potable qualsevol dia d’aquests i després parcel·lar Catalunya per embassaments i caps de rius per fer restriccions en petites dosis és un burlar-se contínuament dels catalans. Molt més quan les Confederacions Hidrogràfiques aquí operant es troben en mans de l’Estat i no pas de la Generalitat i d’altra banda res no diuen. Després, naturalment, ens envien els homes del temps de TV3 i Catalunya Ràdio per acabar-nos d’espantar.

És un descollonament més gran que el del Barça pagant milionades al pare i al fill Negreira i veure els seus seguidors aplaudint amb les orelles a Joan Laporta. Sort en tenen que el Reial Madrid perd a Girona per un resultat inapel·lable que fa estrella a Taty Castellanos. L’ACA, recordo, és una agència que havia de resoldre tots els problemes de l’aigua i dels abocaments il·legals a rius i a rieres que aleshores tenia el govern del president Jordi Pujol, però que va acabar amb la seva paciència, com puc certificar després de cremar-se Marta Lacambra en l’intent, com també lliurà a la foguera fins a sis directius condemnats pel «cas 3%» en temps de l’Artur Mas. Preguin nota: Essent director de l’ACA qui avui és gerent del Consorci Girona Costa Brava, en Jordi Agustí, va ser requerit per la Intervenció General de l’Ajuntament de Girona sobre pagaments fets amb relació a les obres de reforçament de l’abastament de la Costa Brava Centre, després que Brussel·les executés el reintegrament de part de la subvenció. Aquest afer encara culeja en tres àmbits judicials, entre els quals l’Audiència Nacional. Veurem com acaba i si algú hi va parar la mà.

El segon assumpte és l’horitzó electoral. En pocs dies, comença la campanya electoral de manera oficial, puix de facto ja fa temps que està iniciada. Segons les meves fonts –i també, sembla, de La Vanguardia– quatre opcions polítiques es trobarien ara mateix en un empat tècnic respecte de qui s’emporta l’útil (i de vegades, inútil) títol de guanyador de les municipals a la ciutat de Girona. Serien JxCat, ERC, PSC i Guanyem Girona. L’ordre és invers a les possibilitats segons els sondejos als quals he tingut accés per persones interposades. Hi ha –i hi haurà– una lluita aferrissada entre els republicans i els juntaires com també entre els socialistes i els antics cuperos. Tot fa dir, però, que cap d’ells, ni de lluny, té al seu abast aconseguir la majoria absoluta. Això pertany al passat. I és aquí on poden jugar altres forces polítiques que tant la delegació del Col·legi Oficial d’Arquitectes com la del Col·legi de Periodistes han menystingut en els debats que han organitzat. Tampoc és d’estranyar. El pluralisme polític, mare de la democràcia, no sempre és correctament entès. Per això, el legislador espanyol va incloure en la Llei Orgànica del Règim Electoral instruments protectors com ara la presència de tots els protagonistes en els espais dels mitjans de comunicació públics. Ambdós col·legis professionals són entitats de dret públic, però no van tenir-ho present o, almenys, no pas del tot, i, en conseqüència, hauria estat bé fer una àmplia taula de debat en benefici de la seva pròpia neutralitat política i del pluralisme inherent a tota societat democràtica. Es poden trobar amb la sorpresa, per exemple, que el PP d’en Jaume Veray tingui la clau per desfer blocs inicialment antagònics o que en Quim Oliva complementi al PSC i que Sílvia Paneque s’alci amb la majoria que ve treballant des de fa temps gràcies a la seva capacitat per concitar acords o que en Carles Ribas arribi a sortir, per no parlar de Vox. Fer un debat entre amics i saludats no és admissible, però tampoc ho fou la inexplicable no defensa d’en Xavier Rius per part del gremi periodístic quan la sectària de la portaveu del govern Aragonès l’expulsà de la sala de conferències de premsa amb l’advertiment que mai més no hi entraria. La begurenca Patricia Plaja es va haver d’empassar el seu propi vòmit. Dit això, què passaria si la gran euga blanca d’en Carles Puigdemont, la doctora Gemma Geis, no aconseguís l’alcaldia? Francament, no la veig quatre anys asseguda a l’oposició parlant una vegada al mes, si no més aviat intueixo que el seu padrí i la seva padrina, en Carles Puigdemont i la Laura Borràs, li oferiran la presidència de la Diputació de Girona. A un servidor li varen brindar l’any 1987 i la va rebutjar perquè, posats a dir la veritat, no és un altra cosa que una protuberància per a l’ego de qui l’assumeix i una màquina repartidora de subvencions, cosa aquesta molt útil si es pensa en Geis per a les eleccions autonòmiques de l’any vinent, donat que no li dono més vida al govern del president Pere Aragonès, que només té trenta escons de cent trenta-cinc. Salvador Illa, tampoc.