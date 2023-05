Pudor, rates i xantatgistes

La pudor és insuportable i proliferen les rates. Ho deia ahir l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, una setmana després que comencés la vaga dels escombriaires a la ciutat. El vicealcalde Pere Casellas acusava els vaguistes de «putejar» la ciutadania i els comerciants els titllaven de xantatgistes. Des d’aquesta columna sovint he estat crític amb alcaldes i regidors, però en aquest cas crec que tenen més raó que un sant.

Més enllà dels motius que han portat els treballadors a fer la vaga, haurien de ser conscients que en aquest conflicte, els grans perjudicats són els ciutadans de Figueres. El dret de tota una ciutat al servei públic de neteja hauria d’estar per sobre al dret de vaga d’un col·lectiu, que té altres eines de reivindicació que no perjudiquin l’interès general.

Figueres és una més de les ciutats on treballadors de serveis essencials han usat el seu poder de col·lapsar una ciutat com a eina de negociació. El problema rau en la incapacitat que hi ha hagut a Espanya de desenvolupar per llei el dret fonamental de vaga que contempla la Constitució. I això sí que és responsabilitat dels partits. Jean-Claude Juncker, que va presidir la Comissió Europea, va explicar bé el dilema dels polítics en aquests casos: «Sabem què cal fer, però no sabem com ser reelegits després de fer-ho».