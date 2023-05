És ben sabut que, en períodes electorals, els partits polítics solen fer promeses de millora als ciutadans per intentar guanyar vots. Això inclou sovint promeses de millora als serveis de transport, incloent-hi la gestió de Renfe.

No obstant això, és important que aquestes promeses no es converteixin en simples declaracions buides de contingut, sinó que es tradueixin en accions concretes i efectives per millorar el servei de transport ferroviari a Catalunya.

Els problemes amb Renfe no són una novetat, sinó que han estat una realitat des de fa molt temps. Per tant, prometre millores només durant períodes electorals o en moments en què els problemes ja són evidents no és suficient. És necessari que es prenguin mesures per millorar aquest servei i garantir el transport ferroviari als ciutadans de Catalunya en condicions dignes i eficients.