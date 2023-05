Votar en Temps de Flors

El calendari, sempre capriciós, ha volgut que enguany la inauguració de la nova i esperada edició del Temps de Flors post pandèmia coincideixi amb l’inici de les eleccions. Efectivament, el proper dissabte dia 13 començaran els nou dies de la mostra floral a Girona però també la campanya de les municipals, tot i que en realitat ja fa un parell de mesos que els partits polítics, les coalicions i els candidats i candidates estant treballant de valent per tal de col·locar-se en la millor posició a la graella de sortida. Naturalment, a la trobada institucional del dissabte davant les escales de la catedral que marcarà l’inici de l’habitual recorregut de les autoritats per bona part dels recintes que s’hauran preparat, decorat i engalanat per aital efemèride, hi haurà presència dels que malden per substituir l’alcaldessa Marta Madrenas que, aquesta vegada, apartada voluntàriament de la cursa electoral, voldrà recollir en el seu parlament l’obvietat que aquest serà el seu comiat del Temps de Flors com a primera autoritat municipal.

Com no podia ser d’altra manera, l’excepcionalitat del perllongat temps de sequera ha obligat a repensar els projectes florals de tal manera que es pugui estalviar aigua o almenys que se’n faci una utilització prou assenyalada sense desvirtuar l’objectiu compartit de donar llum i frescor a aquest immens aparador primaveral. És positiva la idea d’anar esponjant els espais obrint el ventall a barris de la ciutat com poden ser l’Eixample, Can Gibert, Montilivi, Carme-Vista Alegre o Les Pedreres en el ben entès, però, que l’atractiu principal de l’exposició se situa en el conjunt del Barri Vell, el lloc ideal on es pot combinar amb perfecta delicadesa la flor exquisida amb el pati engalanat o amb un conjunt arquitectònic i monumental com pot ser, per exemple els Banys Àrabs. En aquest recorregut més clàssic per la ciutat vella, trobo especialment interessant per innovadora, la iniciativa d’obrir a la ciutadania l’antiga sala de ball i teatre Odeón a les escales de Sant Martí, la immensa nau que havia acollit la fusteria Lladó i també el taller de cromats Ensesa que durant molt anys va mantenir el rètol publicitari que, per a desesperació de gent sensible, apareixia inexorablement a totes les postals i fotografies del palau del Vescomtat que era, de fet, l’objectiu a retratar.

Com passa cada any, hi haurà a posteriori veus crítiques que parlaran de la massificació humana en alguns indrets ja que, tot i els circuits que s’han establert per evitar aglomeracions amb el carrer de la Força de sentit únic de baixada, les opinions negatives no haurien de fer dubtar de l’element positiu que representa aquest esdeveniment primaveral per a la ciutat en el seu conjunt i la seva economia en particular. Com deia fa uns dies la Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UdG, Anna Garriga, en el transcurs d’un acte celebrat a la Cambra de Comerç que havia organitzat el Diari de Girona «ens hauríem de preguntar què seria de l’economia gironina sense el turisme», una afirmació que encaixa perfectament en la valoració que necessàriament s’ha de fer respecte de l’impacte de Temps de Flors a la ciutat. S’ha previst que unes 350.000 persones visitin Girona en aquests nou dies de mostra floral, una xifra molt similar a la de l’any passat tot i que encara es podria superar pel sol fet psicològic d’haver deixat enrere la pandèmia i l’obligatorietat de la mascareta que ens tapava boca i afectes. No sé si s’han fet estudis de satisfacció però estic segur que les opinions favorables superarien el 90% com també serien d’un optimisme crescut la dels mateixos veïns de Girona perquè, llevat d’algunes inconveniències de mobilitat pels carrers i carrerons del casc antic, celebren que aquesta ciutat «petita i delicada» en paraules de l’escriptor Jaume Ministral es situï per uns dies en el centre d’atenció popular. Amb els carrers nets per la proximitat de les eleccions i amb la flaire de les flors, és bon moment pels caçadors de vots!