Aquest dijous la Junta Electoral va retirar l’escó de Laura Borràs del Parlament català després de ser condemnada per corrupció, ja que la presidenta de Junts es negava a dimitir pel seu compte. L’independentisme immediatament es va bolcar a les xarxes, on la reacció més repetida va ser l’estupefacció davant del fet que una institució administrativa com la Junta Electoral es posés davant de la «veu del poble», que la va triar amb el vot.

Apel·lar a la «veu del poble», com si aquest fos un ens on s’amaga la veritat última de la política, és un recurs recurrent, poc significatiu i en aquest cas no mancat de parany. No es pot consultar al poble què fer amb un polític elegit per votació i sentenciat com a corrupte. Sort per a Borràs que no se li pregunta què fer al poble amb el seu destí i que per això hi ha un sistema judicial que encausarà el seu futur.

Passat un judici exhaustiu, on se la va trobar culpable de corrupció per fraccionar contractes, i es va comprovar el seu amiguisme amb el beneficiari, un traficant de drogues, utilitzar la mateixa forma i fer el que «la veu del poble» vulgui amb Borràs seria ficar-la en un gran compromís. Amb els polítics corruptes això que se sol anomenar «poble» no té objeccions. És possible que seguís la mateixa sort que els nobles francesos després de les revolucions, convertint-se en la nostra Maria Antonieta en versió catalana.

L’independentisme hauria de distingir la palla del blat. Quan Borràs va assumir el càrrec com a diputada i presidenta del Parlament, encara la justícia només la tenia a la mira. Després que fos trobada culpable de corrupció, les tornes van canviar de forma radical, i amb això el suport i la simpatia popular, més enllà dels fidels del seu cercle proper.

Qui es pensi que Laura Borràs deixarà de repetir el seu paper d’innocent víctima del lawfare, s’equivoca. La presidenta de Junts continua amb les xerrades sobre la llibertat i la justícia, acompanyant candidats de Junts, organitzant dinars de suport o promocionant el seu llibre Filla del primer octubre a l’últim Sant Jordi.

Als qui van tenir l’honor d’haver estat elegits pel vot, i en qui les persones van confiar, i van fer servir els diners de les arques públiques per a benefici dels seus, és probable que «la veu del poble» no els tracti com a orfes de la caritat, sinó amb total falta de misericòrdia.

Els qui acudeixen a la voluntat popular per defensar-los, li desitgen el mal, a Borràs, el mal sense mitges tintes.