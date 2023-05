Yo estaba en el medio/giraban las otras en corro/y yo era el centro./Ya el corro se rompe/ya se hacen Estado los pueblos/y aquí de vacío girando/sola me quedo./ Cada cual quiere ser cada una/no voy a ser menos/¡Madrid, uno, libre, redondo /autónomo, entero». Així comença l’himne oficial de la Comunitat de Madrid, del qual són autors Agustín García Calvo i Pablo Sorozábal. Quan es va conèixer la primera versió del text, encarregat al catedràtic de llatí i escriptor àcrata García Calvo, el llavors president de Madrid, Joaquín Leguina, va entrar en pànic. La lletra tenia com a protagonista a Anacleto, agente secreto, el personatge creat pel dibuixant Vázquez a les publicacions d’Editorial Bruguera. El detectiu, cansat de voltar pel món, decidia instal·lar-se a Madrid tot lloant les virtuts de la comunitat. Fou necessària la intervenció del llavors alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, amic de García-Calvo perquè l’escriptor revisés a fons la seva proposta i sobretot desaparegués de la mateixa l’esmentat Anacleto .

La festa de la comunitat del Madrid és el 2 de maig. El fet que el dia anterior sigui festiu a tot l’estat ofereix la possibilitat d’un pont majestuós pels madrilenys. Se celebra un acte oficial a la seu de la comunitat a la Puerta del Sol, a pocs metres del rètol del km O, centre oficiós del país i on es comença a comptar el quilometratge de totes les carreteres nacionals. És una de les poques ocasions en què els madrilenys poden escoltar el seu himne; això sí, en versió reduïda i sense lletra. Però el protagonisme estava en el conflicte protocol·lari pel qual la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz-Ayuso, a través de la seva cap de protocol, barrava el pas a la tribuna des d’on es presenciava una desfilada militar al ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños. A tot això hi ajuda el castissisme madrileny, aquell puntet de «xuleria» que tant agrada a la capital que tinguin els seus dirigents.

He consultat l’assumpte a un amic diplomàtic, expert en aquesta temàtica. Em diu que més enllà de si Bolaños hi va anar a través de la delegació d’un altre ministre, un cop present a l’acte s’havia d’aplicar la legislació sobre protocol i fer-li lloc a la tribuna. Sobretot quan Ayuso, trencant tota la normativa va situar al seu cantó de forma irregular a Alberto Núñez Feijoo, cap de l’oposició. També m’explicava que la majoria de tensions entre estats no es produeixen per qüestions polítiques o econòmiques sinó per conflictes de protocol. Ho deia el mateix Papa Francesc quan, entrevistat pel periodista Enrique Cymmerman, reconeixia les seves dificultats amb el protocol del Vaticà, un dels més rígids. «¿Usted sabe la diferencia entre el terrorismo y el protocolo?... pues que con el terrorismo se puede negociar».

A l’abril de 1983 el diari em va enviar a la inauguració al Museu d’Art Contemporani de Madrid de l’antològica 400 obres de Salvador Dalí coorganitzada pel Ministeri de Cultura i la Generalitat. Hi eren els reis i el príncep, els presidents del govern central i la Generalitat, Felipe González i Jordi Pujol així com els respectius titulars de cultura, Javier Solana i Max Cahner. Encara no existia l’actual legislació protocol·lària i en aquell acte el llavors cap de gabinet de la presidència del govern, Julio Feo, feia i desfeia. La tensió es va desfermar davant de les manifestacions despectives que feu contra el banderí del cotxe oficial de Jordi Pujol, el lloc on el president es col·locava (de fet era co-amfitrió de l’exposició), engegant a dida al conseller de cultura, etc. La crisi va durar molts dies. Dalí s’ho va estalviar perquè malgrat que un avió Mystère l’esperava a l’aeroport de Vilobí, ja delicat de salut va declinar.

Avui Madrid, comunitat i ciutat, constitueixen un autèntic districte federal que va a la seva. Poc després de l’aprovació de la constitució de 1978 la «crosta» de l’estat, aquella que mai canvia i que controla els seus ressorts alertava als partits estatals: se’ls hi havia anat la mà amb l’estat de les autonomies, especialment amb el «café para todos». En aquest redreçament hi trobem el fet de convertir Madrid en una comunitat pròpia uniprovincial. També la LOAPA, llei que pretenia descafeïnar els estatuts d’autonomia (acabats d’aprovar!) i declarada inconstitucional per un tribunal en el qual els magistrats encara no responien a l’actual obediència partidista. Finalment, tàcitament pactat entre PP i PSOE, apostant pel creixement de Madrid sense aturador, molt especialment en infraestructures, que multipliqui la dimensió de capitalitat tant per Espanya com Amèrica Llatina. Ho explica prou bé la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso: «Madrid es España dentro de España».