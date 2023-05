Planyem aquella gent, sobretot treballadors, que, per anar a la seva feina diària, tenen necessitat d’agafar un tren de rodalies, ja que no saben mai que es trobaran. Tant pot ser un retard, petit o gran, com una de les sovintejades avaries, bé siguin sobre la marxa, o ja abans de sortir de l’estació; com aquesta que s’ha produït, darrerament, a la línia R2 Sur, que té traces de ser un xic llarga. És talment com una mena de ruleta, que no se sap mai quan tocarà.

Això, sobretot per als treballadors, que en depenen, i de retruc les seves empreses, constitueix un tema molt trist; al qual no se l’hi acaba de trobar una solució prou coherent. La Generalitat fa temps que en demana el traspàs, però, de moment, sembla que priva la negativa. Mentrestant, a part de les molèsties dels usuaris, s’hi estan perdent molts diners. Sap greu!. És el nostre parer.