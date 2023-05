El passat dilluns 24 d’abril el programa de TV3 Sense Ficció ha posat a sobre la taula un tema molt comú a la nostra societat: el consum habitual d’alcohol. Crec que ha remogut a molta gent i a mi personalment.

Recomano a aquelles persones que no l’hagin vist encara de mirar-lo i escoltar-lo amb atenció per fer-ne una bona lectura sobre com s’ha normalitzat el consum d’aquesta substància a la nostra societat: pel naixement d’un fill, en inauguracions de qualsevol classe, festes majors, vermuts, exposicions, aniversaris... cada dia és Nadal! Tenint en compte que és una substància que la tenim a l’abast fàcilment a qualsevol bar, comerç supermercat...

Arrel de la pandèmia han augmentat les addiccions de qualsevol mena, especialment el consum d’alcohol segons les estadístiques.

Ara bé, quantes persones reconeixen que tenen una relació problemàtica amb l’alcohol? A vegades no es pren consciència del problema fins que la vida et dóna un cop fort, això que diem de «tocar fons», quan ha creat impacte negatiu a la salut, a la feina o a nivell social.

És important puntualitzar que cada persona al ser única tindrà una relació diferent amb aquesta substància depenent de les circumstàncies genètiques, personals, socials o familiars.

D’altra banda, d’addiccions n’hi ha de molts tipus, també ho pot ser una activitat capaç de generar un mecanisme de recompensa similar al d’algunes drogues com el mòbil, Internet d’entre moltes altres més que pel sol fet de no ser una substància sovint és difícil detectar que aquella activitat que fem ens ha creat una dependència que pot convertir-se en addictiva a curt o a llarg termini.

En aquest programa Sense ficció un antropòleg comenta unes paraules que fan pensar: «vivim en un món en el que no trobem sentit a la vida i per això es desenvolupa una compulsió amb les addiccions (alcohol, drogues, sexe, internet…) per la falta d’un sentit profund de la vida. En aquest sentit és quan la espiritualitat, la que sigui, pot ajudar a trobar aquest sentit».

Sembla ser que l’alcohol és d’aquelles amistats que poden arribar a ser molt tòxiques. Però el nivell de toxicitat no és l’alcohol en sí, sinó la manera com ens hi relacionem.