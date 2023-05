Tots contra tots, suma zero

Es veia i es veu a venir, que a partir del 29 de maig, una vegada passin les eleccions municipals, començaran les mesures de veritat per fer front a la sequera, en cas que no plogui a bots i barrals, cosa que igualment confirmaria quin tipus de política climàtica i ambiental tenim a tots nivells. I dic climàtica i ambiental, i no hidràulica, doncs aquesta, amb l’emergència climàtica, s’ha de supeditar a les anteriors. Convertir la sequera en un «safareig» hidràulic és un engany, més enllà que ja ens podem anar calçant del tots contra tots que s’acosta, amb els recursos que hi ha, la gestió, etc.

La gran pregunta és, realment la raó de que tot estigui en mode baix perfil, són les eleccions del 28 de maig, o hi ha negligència estructural?. Que fins i tot el recent programa de TV3 Polònia, hagi fet esment a com xiulen tots els líders polítics en relació a la sequera és ben significatiu.

Que hagi de venir a Catalunya un guru internacional, assessor de molts governs occidentals i activista pel clima, com Jeremy Rifkin, a dir quatre veritats com punys sobre l’estat de la situació a Catalunya, és humiliant. Les declaracions que ha fet recentment, que no han sortit reproduïdes a gaires mitjans, per més que El Periódico tingui l’exclusiva, haurien de fer caure la cara de vergonya al Govern actual, als que van estar al Govern fins fa poc (i han deixat una diabòlica herència) i als que volen optar al Govern, però no acaben de «sentenciar», per que esperen, com tots, a que passin les eleccions i no «arriscar». Mentre, la societat civil assisteix atònita, irritada i passiva a aquest espectacle. Però el temps, mentre, corre i les emergències s’acumulen.

Quan Jeremy Rifkin afirma «Catalunya exemplificarà com d’inhabitable que serà la Terra, si no s’actua» és que com bon consultor ha de tenir bones dades i informes per fer-ho. I ben segur que les té el Govern espanyol, doncs Teresa Ribera al capdavant del Miteco (Ministeri de Transició Ecològica) ja ha fet en més d’una ocasió alguns «avisos», molt diplomàtics, a Catalunya (atenció al matís, no al Govern de Catalunya). Però no passen de ser avisos, opinions, reflexions, més que crítiques i advertències serioses (o sancions). La situació de Catalunya a nivell climàtic (més enllà de la sequera) és altament perillosa. Com és doncs que el Govern espanyol no pren mesures serioses amb Catalunya, igual que la Comissió Europea / Unió Europa les pren amb Espanya amb sancions periòdiques? No serà que passa el mateix que a Catalunya quan la Generalitat adverteix amb posar sancions als ajuntaments, i aquests rebutgen aquestes mesures?

El que està passant en aquest període previ a les eleccions del 28 de maig, és indigne, tant, que podria ser que el tots contra tots, com a vàlvula d’escapament, esclati a alguna cantonada, abans del 28-M, a alguna de les més de 150 localitats on s’estan aguditzant més els problemes i no sols de sequera (l’efecte dòmino, de la crisi climàtica, ambiental, alimentària i energètica, a molts sectors ja és un fet), quan com per exemple els bombers no poden recollir aigua dels embassaments al estar buits i han de fer més quilòmetres, quan els ramaders (els que poden) han d’anar a buscar farratge a Aragó, quan les comunitats de regants han de fer miracles, quan ajuntaments, empreses, ramaders i pagesos estan a la grenya, etc. Deixem per un moment els particulars, piscines privades, golf, hotels de luxe i el turisme que ja arriba en massa. I per cert, els jardiners, el sector més oblidat on perillen 24.000 llocs de treball.

Està escrit, doncs d’informes, estudis i raports prospectius n’hi ha a milers, que ens anem acostant a allò definit com insostenible. I que pot provocar caos i col·lapse. Tot apunta a que Catalunya arribarem abans que a altres països a aquest punt. No ens hem cregut l’emergència climàtica, declarada fa quatre anys, i l’advertència de Santiago Vilanova de revolució o col·lapse, no ens hem cregut les dades de que a Catalunya ja fa més d’un any que hem superat el famós llindar de 1,5º (amb 1,8º) per damunt de la mitjana i que a nivell científic s’entén com perillós, no ens creiem que aquest llindar s’ha superat ja en indrets entre la Cerdanya i el Ripollès, amb 3,2º, on moltes fonts ja no ragen, no ens hem cregut la transició energètica, doncs l’hem limitat a la «revolució de les teulades» (qui la pot fer, un 20% de la població), la mobilitat (en vehicle privat) està fomentada, no penalitzada, el transport públic abandonat a la seva sort, el transport de mercaderies per carretera, fora de control i així podríem seguir. Com que no ens ho hem cregut i l’emergència climàtica a Catalunya no ha anat acompanyada de mesures dràstiques, els polítics han pensat que n’hi deu haver per tant o pot ser «a mi, en aquesta legislatura, no em tocarà», una variant de l’actitud Nimby (no al costat de casa meva). Però ha arribat l’hora de la veritat i sí que ens toca, i en lloc d’anar tots contra el problema, optem pel tots contra tots. Menys cimeres, menys gesticulació, menys campanyes electorals i més treball efectiu. Cal un Gabinet de crisi que actuï amb tanta autoritat com quan el Procicat amb la pandèmia, amb el suport per unanimitat del Parlament. I sí, que prengui mesures impopulars, abans que haguem d’arribar a la conclusió d’Eudald Carbonell de que la espècie humana és imbècil, amb Catalunya líder.