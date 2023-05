Quan el cor et falla, la vida pot finalitzar quan menys t’ho esperes. Fins aquí, no descobreixo res que ningú no sàpiga. Però, quan ho vius en directe, llavors, aquell raonament teòric que s’ha transformat en real, et fa obrir els ulls com plats! I el millor, en el meu cas, és que el final ha sigut positiu, i per això encara puc escriure.

Vull fer un resum del que penso d’una situació que tots sabem que podem viure. D’entrada, tenir el mòbil a prop i carregat et pot salvar la vida. Així va ser. Gràcies a aquest aparell, vaig poder avisar a un amic i veí, i en un instant, l’ambulància va arribar a casa meva. En aquell moment, era incapaç de res, però si d’enviar un missatge de veu! El més impressionant va ser el què va passar després. La Unitat d’Ambulància de Figueres, 006, i el CAP de Llançà, es van ocupar de mantenir-me en vida, fins arribar a l’Hospital Trueta de Girona. A partir d’allà, només recordo molt de personal pendent de mi i fent allò impossible per evitar la meva mort. No va ser fàcil però davant de tota la gent que treballa en aquest hospital, i especialment els de la planta sisena de cardiologia, els hi dec la vida i el seu acolliment. Quan penso que ara no existiria em quedo garratibat, però encara més quan recordo aquests professionals de la salut pública que treballen amb una vocació espectacular i que no estan prou valorats! Ells, que senzillament salven vides diàriament, mereixen més reconeixement! Són un tresor per a la vida mateixa!