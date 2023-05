Dades que destrueixen

Dissabte passat, l'articulista de Diari de Girona Josep López de Lerma posava negre sobre blanc unes enquestes de les eleccions municipals a la ciutat de Girona a les quals havia tingut accés. Recullo el que deia: «Quatre opcions polítiques es trobarien ara mateix en un empat tècnic respecte de qui s'emporta l'útil (i de vegades, inútil) títol de guanyador de les municipals a la ciutat de Girona. Serien JxCat, ERC, PSC i Guanyem Girona. L'ordre és invers a les possibilitats segons els sondejos». La primera part de la frase no és sorprenent. Entre les desenes d'especulacions sobre el resultat, n'hi ha dues que sobresurten: 1) que quedarà una situació similar a l'actual (Junts, en primer lloc, Guanyem i PSC barallant-se pel segon i ERC en quart i 2) que es produirà un empat entre les quatre forces. La segona part de la frase de l'articulista, sí crida l'atenció, i molt. Segons aquestes dades, Junts passaria de primera llista més votada a quarta i es veuria superada pels actuals socis de govern i pels dos principals grups de l'oposició. Encara que tot plegat es podria produir per un marge estret de vots, seria preocupant per a Junts.