La lectura d’un article elaborat amb ChatGPT sobre Salvador Seguí, en el qual s’afirmava que aquest anarcosindicalista treballava en el sector del sucre, em va fer pensar en alguns errors i imprecisions que podem trobar a l’obra de Josep Pla. Per exemple, en el volum XXXVIII, Escrits Empordanesos, quan es refereix a la indústria suro-tapera, escriu: «En un vell indret de la City de Londres hi ha un carrer anomenat Cork Street. Aquest nom, no vol pas dir que a la capital d’Anglaterra el comerç del suro o dels seus productes no tingué una determinada realitat? El que jo no sé és si aquests objectes provenien d’Espanya o de Portugal». Això ho podia haver escrit una IA.

La realitat documentada és que aquest carrer del barri de Mayfair fou dedicat, el segle XVIII, a la ciutat irlandesa de Cork (Corcaigh) pel fundador anglo-irlandès de la finca (estate) de Burlington, famosa per la seva activitat industrial i comercial de sastreria. Res a veure amb el suro. Per altra part, el nom de la ciutat en irlandès Corcaigh significa maresma o aiguamoll, nom justificat pel fet que Cork estava situada entre els aiguamolls de la gola del riu Lee i una àmplia zona de maresmes.