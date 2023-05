Llorenç Deulofeu, l’altre doctor Deulofeu

Un divendres al migdia, tornant d’una de les nostres setmanals visites a les biblioteques de Salt i Santa Eugènia, ens vàrem asseure en un banc a la plaça del poeta Maquina. Mentre érem allà, va passar el sempre irònic, per no dir sarcàstic, Llorenç Deulofeu, que anava acompanyat del seu bon amic Ibern.

Feia anys que no ens trobàvem amb el terrible Llorenç que, com els seus antics correligionaris del TEI de Sant Marçal, en especial l’artista Lluís Güell i l’anarco-rendista Lluís Hereu, anava, aquella època, de post hippy nihilista. Aleshores, era molt crític amb els progres socialitzants-humanistes que, com jo, hi havia a Girona a finals dels anys 60 i principis dels 70 i sempre que coincidíem, acabàvem enduent-nos alguna arramblada dialèctica.

Malgrat pertànyer a móns diferents, en Llorenç, els seus amics i jo, teníem un punt de connexió, aquest era l’admiració que professàvem pel gran Damià Escuder, un personatge polièdric a qui admiràvem profundament.

He de confessar que aquest grup sempre m’ha fet molt de respecte, per no dir una certa basarda, sobretot pels seus egos i sarcasmes i, per què no dir-ho, per la seva actitud a vegades arrogant; es consideraven els mestres superiors de totes les arts contraculturals.

Un històric del grup d’en Deulofeu era l’artista-pintor Palacio, més conegut per Palau, un amic de veritat al qual en Llorenç li ha dedicat un emotiu relat en el que retrata episodis viscuts per aquest malaguanyat artista, que va morir a Figueres després d’una vida amb excessos i pràctiques de diferents esoterismes que promociona la New Age o l’Era d’Aquari. Els seguidors d’aquesta creença pensen que la seva implementació comportarà una edat d’agermanament universal arrelada en la raó, un temps on serà possible solucionar els problemes socials d’una forma justa i equitativa i amb més oportunitats per a la millora intel·lectual i espiritual, ja que Aquari, és un símbol científic i intel·lectual.

En Llorenç Deulofeu és un gran coneixedor de les pseudociències astrals. Durant molts anys, fou seguidor del filòsof armeni Georges Gurdjieff, un autor que destaca pel seu misticisme, sobretot quan afirma que la majoria de gent viu en estat perpetu de somni, sense percebre l’autèntica realitat (ni tant sols el propi jo) i que cal despertar a partir de desenvolupar l’esperit i les seves potencialitats, per assolir nous estats de consciència.

En Deulo també seguia amb atenció les evolucions de l’Institut per al desenvolupament harmònic de l’home, creat per Gurdjieff, que formulà la teoria del quart camí. Hi ha 3 camins diu el savi armeni, el del faquir, el del monjo i el del iogui. En front d’aquestes realitats, Gurdjieff hi contraposa una quart itinerari que requereix que la persona treballi l’intel·lecte, les emocions i el cos físic. En aquest quart camí la funció sexual és la més important.

No sé si el sorneguer/rialler Llorenç, encara segueix aquestes teories, però sí que continua sent un home supercreatiu i astut, amb voluntat de poder i de ser algú important. Els seus mestres volen estar més enllà del bé i el mal i a la llarga, això es veu en les astúcies per triomfar que suren en cada nou invent/aventura.

Amb en Llorenç ens hem anat veient intermitentment, recordo una trobada fortuïta l’estiu de 1991 a l’hotel Habana Libre de la capital cubana i quan va tenir, entre 2008 i 2009, obert a Mobles Blasi (pujada Sant Feliu), el Petit museu de la Fantasia, un projecte en el que hi tenia posades moltes esperances, però que no va acabar de quallar per manca de suport institucional.

En aquest museu, en Llorenç hi feia tots els papers de l’auca. Era l’artista, el promotor, l’empresari, el porter, el guia... sobretot a l’estiu amb els turistes, tenia més moviment. A vegades, en temporada baixa, quan passava llargues estones que no entrava ningú, sortia a fer tocs pels bars del barri i xerrava amb veïns i coneguts com ara jo.

Des d’aleshores, no n’havíem tingut més notícies. Si avui en parlem és perquè ens ha sorprès en la seva nova faceta d’escriptor. En Llorenç ha escrit vint-i-set relats curts que ha agrupat sota l’epígraf La Matemàtica de la Histèria parafrasejant La Matemàtica de la Història, una teoria cíclica i determinista formulada pel doctor Alexandre Deulofeu els anys 50.

El text està format per tot un seguit de contes satírics que, paradoxalment, tenen un estil neo platònic-darwinista, amarat amb un transfons surreal, tendre i poètic. Un estil que sublima la seva mala llet, esperit desmitificador de les arts, literatures, academico post-modernes.

En Deulofeu ens recorda el Sísif del malaguanyat escriptor/ninotaire Jordi Soler. Ambdós són uns autors que no venen de la lectura, sinó del propi talent. Són uns grans observadors de la vida, de les misèries humanes i dels ideals que són analitzats i transfigurats per un llenguatge personal transliterari, on l’afany metafísic de bellesa neoplatònica es barreja amb el realisme, empirisme, una autèntica animalitat darwiniana.

Aquesta apreciació, queda ben palesa en el conte El terrible gos cuqui, en els dos dedicats als gats o en el deliciós, sensacional relat intitulat En Callús potitripa.

I malgrat que l’irònic-rialler Deulofeu, sempre té un punt de malparit, hem de dir que és un solitari /solidari que, en la seva aparença d’home dur, fort i corpulent, no pot amagar la seva tendresa i ànima de poeta ultrasensible, romàntic neoplatònic. Això es veu clarament quan llegeixes els, per a mi, tres contes més importants: El pont traumatitzat, El Gronxador de la casa 12 o La Fada de la flor blanca.

El ganàpia, alt i cepat Josafat/Quasimodo, que en el fons és un gran tímid-introvertit, va de prepotent i rialler malparit. És, però, un poeta secret, ànima bella, un home a qui avorreix la mediocritat i brutalitat del món i, com un darrer Peter Pan, sempre té un nen amagat dins un cos de gegant que no vol créixer, tot recordant paradisos perduts i les inexistents i utòpiques ciutats/mons ideals.