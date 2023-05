Portem molts segles sobre aquest planeta. La llar on habitem està malalta i explotada, a punt del col·lapse de les glaceres de l’alta muntanya. Es fonen a nivell del mar i creix l’escalfament global. És cada dia més evident. La desforestació augmenta mentre l’ansa de la moderna societat industrialitzada sembla no tenir límits. Es tracta de tenir cura de la natura que ens ha donat la vida i sostenir les civilitzacions primitives. Sempre vam mantenir una relació estreta amb la terra que habitem. Hi ha vida en tot allò que ens envolta. El foc i l’aigua són gent, el sol és la gent important i la lluna també ho és.

L’ecologia, com la ciència mediambiental, té en compte que la terra és la nostra casa. L’home sempre és el centre dominador de la relació amb ella. La pregunta no hauria de ser només què pot fer l’home per l’entorn natural, sinó què podem aprendre els humans de la natura. No n’hi ha prou amb reciclar i netejar, és necessari tenir una actitud més profunda amb la natura.

El paisatge exterior condiciona el nostre món interior, com aprèn qui practica l’escriptura o la pintura i escolta la pulsació de la terra. Això fa que transformi el nostre estat d’ànim en silenci del desert. El rumor de les onades, el gran oceà, la solitud en el cim de la immensa muntanya... És fonamental aturar l’explotació que estem practicant la societat, des que es va produir la revolució industrial. Per això hem de consumir menys recursos energètics.

Cal saber viure amb menys, no pot ser que passem els estius ficats en neveres d’aire condicionat ni que omplim les ciutats de vehicles i el cel d’avions en totes les direccions. Cal establir un equilibri, perquè l’agricultura i els boscos no estiguin controlats des dels despatxos. La nostra relació amb ella és a les nostres mans. El fet d’implicar el sentit ecològic per portar-lo fins a l’ecologia. És possible si reeduquem la nostra conducta i caminem cap a una integració més gran amb la natura. Ella és la font de la qual procedim i conté tots els aprenentatges, si la sabem escoltar.