Un nou impuls per a Portbou

Portbou és un dels pobles de costa de les comarques gironines que viu una de les situacions més difícils. La crisi i el pessimisme existent a la vila resten palès només fent un tomb pels seus carrers i places. En un dia feiner de la proppassada setmana pràcticament tots els establiments romanien tancats i un munt d’edificis antics resten totalment abandonats. Més del 40% de la població té més de seixanta anys i això es nota. La majoria d’estudiants, quan acaben els graus universitaris, ja no tornen. El lloc de naixença malauradament no els ofereix possibilitats de futur.

Lluny resten aquells anys seixanta quan les noies de Llançà anaven a fer de minyones a Portbou o quan en el club del Bar Espanya els agents de duana encenien els havans amb bitllets de mil pessetes. Els diners corrien a dojo i ningú no podia pensar que el poble perdria el tren del futur amb l’eliminació de les fronteres i l’arribada de l’alta velocitat.

Aquestes eleccions municipals són molt importants. I els portbouencs hauran de decidir entre tres candidatures: la de Junts de l’actual alcalde, la d’ERC i la de Sumem x Portbou.

En aquesta darrera candidatura hi apareix Gael Rodríguez, un vilatà de 19 anys que sap molt bé on cal situar el seu poble en el futur. La seva joventut combina amb l’experiència de dos exalcaldes com Toni Vega (2007-2011) i Josep Maria Moré, el primer alcalde democràtic d’ençà de la transició, que li donen suport.

Aquests darrers mesos la implicació del ministre Miquel Iceta, al costat de la Fundació Angelus Novus, ha estat fonamental per tal de rehabilitar l’antic ajuntament i apostar per la creació de la casa Walter Benjamin. El projecte ja es va exposar a la fira de Frankfurt amb un acord de finançament entre el ministre català i la seva homònima alemanya, Claudia Roth.

Per sortir d’aquesta decadència que viu Portbou, el futur alcalde haurà de pensar amb el ferrocarril com a nou motor de l’economia. Es necessiten més bones connexions amb el corredor mediterrani i ser conscient que aquesta infraestructura ajudaria a reduir el cost actual d’enviar mercaderies a Europa. La qüestió és essencial per a la competitivitat de l’economia i la vertebració del territori.

Aquesta adaptació integral no s’ha de fer sense tenir present la digitalització i la sostenibilitat. L’aposta del transport verd com a vincle d’unió entre la Costa Brava i la Côte Vermeille és també un punt fonamental per a l’estació de Portbou.

El port representa una altra infraestructura que ha de donar més vida al poble. Al final s’ha pogut desencallar la construcció de l’edifici d’administració i serveis al navegant del consorci. Vint anys han hagut de passar perquè el projecte veiés la llum. Tot és lent, massa lent...

Al costat d’això no s’ha d’oblidar la necessitat d’impulsar el turisme amb noves places hoteleres. En aquest sentit la neteja viària i la inseguretat –el conflicte amb els transeünts il·legals magribins és permanent– s’hauran d’afrontar amb valentia i sense por. Un llunyà 26 de setembre de 1940 Walter Benjamin redactava a La Fonda de França: «En una situació sense sortida no tinc més remei que posar-hi fi. Serà a un petit poble del Pirineu on ningú em coneix allà on la meva vida s’acabarà».

En definitiva, avui Portbou no es pot conformar amb l’anar fent, tan típic dels darrers anys, tot pensant que no té futur. És per això que cal apostar per cares noves i fresques que aportin una nova visió estratègica de com superar aquesta decadència actual. I en aquest nou repte, Gael Rodríguez pot ser el nou líder que necessita Portbou.