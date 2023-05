Votants desencantats

La majoria de la gent de Lloret de Mar no està per romanços de cara a les eleccions del 28-M. Ho certifica l’escàs públic que acudeix a presentacions de la precampanya. I no s’esperen variacions properament, excepte en els actes amb nyam-nyam.

La causa no és un desinterès per la política municipal, sinó el desencant dels electors quan s’assabenten de quines persones figuren en les candidatures. Qui més, qui menys coneix algun amic o conegut entre els 231 candidats, més 55 suplents. Deu-n’hi-do! Més de l’1% del cens. Ara bé, l’atenció es concentra en els primers llocs, els que tenen possibilitats de ser elegits, i els que tanquen la llista que, en general, són velles patums de la política, nostàlgics de glòries passades, les quals no sempre són compartides per tothom. Gairebé ningú s’interessa per uns programes que prometen el món i la bolla, arraconats el dia després de les eleccions. Per això s’estilen els missatges publicitaris d’una pobresa mental espantosa amb frases ampul·loses i forassenyades. Entre altres, esmentarem: «Lloret al cor» (Junts); «Fets per Lloret» (Tots per Lloret); «Al costat de la gent» (ERC); «El Lloret que ens mereixem» (PSC); «La força de la gent de Lloret» (Sumem Lloret); «Posem l’accent a Lloret» (Més progrés Lloret de Mar); «Preparats per governar» (Lloret En Comú Podem); «Toca rendir cuentas» (Ciutadans); «Recuperemos Lloret» (PP); «Seguridad, Trabajo, Libertad» (Valents) i «Cuida Lloret de Mar» (Vox). Tot comptat, és una collita poc engrescadora. De fet, l’augment de la desafecció política en les eleccions més properes al ciutadà, és un fenomen que s’ha covat durant anys per l’actuació d’uns governs allunyats dels interessos generals dels ciutadans i avesats a afavorir lobbys empresarials, culturals i esportius, que de tot hi ha a la vinya del senyor. Esbrinar quina serà l’actitud de la gent desencantada que no té gens clar d’anar a les urnes és un misteri. Votarà tapant-se el nas, o es quedarà a casa? Si s’analitza la sèrie històrica de resultats electorals, Lloret és un municipi amb una abstenció de ca l’ample. A les eleccions municipals de 1979, el percentatge d’abstenció va ser del 34,43%. La mitjana en les onze convocatòries celebrades és d’un 43,23%. La més alta va ser l’any 2007 amb el 50,73%. L’any 2019, va arribar al 45,61%. Cal combatre l’abstenció, malgrat que els nous representants electes no ofereixin garanties. I s’ha de fer, entre altres raons, per barrar el pas a formacions polítiques que, amb proclames enganyoses i promeses irreals, busquen el vot d’una ciutadania desencantada. Diguem no a la resignació! S’ha d’anar a votar, encara que l’aposta sigui pel mal menor. I confiar en la sort. L’esperança és la darrera cosa que s’ha de perdre.