Un basar d’il·lusions

Autors com Aldous Huxley, Zamiatin, amb les seves distòpies ens havien avisat, aneu amb compte amb el que desitgeu, que no s’acabi fent realitat. Ara tot són corredisses i parapetar-se a les muralles del castell per protegir-se de la criatura que s’acaba d’escapar del laboratori del doctor Frankenstein. Llegeixo l’article de Yuval Noah Harari sobre la intel·ligència artificial (IA) que la premsa el presenta amb el titular: «Parlem de la possible fi de la història humana». Al pensador israelià –de qui recomano els seus tres llibres publicats– li preocupa que la IA tingui la capacitat de manipular el llenguatge (sons, paraules, imatges), el sistema operatiu de la nostra civilització. Què passaria si un dia la IA superés la intel·ligència humana en el seu propi llenguatge? No significaria l’aparició de continguts polítics, culturals, religiosos, bastards de la realitat? Aviat la IA ens seduirà i ens farà creure que la fem posar vermella i sentir papallones a l’estómac. Una IA que s’haurà graduat, segur que gosarà endinsar-se en terrenys mai trepitjats pels humans. Fins ara vivíem dins els somnis d’altres humans, la IA ens farà viure dins els seus propis somnis.

Un servidor pensa que no ens ha de preocupar que els qui remenen les cireres gràcies a la IA ens facin creure que els gats tenen tres potes perquè ho han fet tota la vida. Fa de mal dir si un dia estarem colonitzats per un exèrcit de posthumans digitals vivint en una gran simulació computacional gràcies a una IA omnímode.

Explica Harari que un enginyer de Google, Blake Lemoine, va dir que el xatbot en què treballava havia adquirit consciència, una afirmació que motivà que li suggerissin que obrís la porta i la tanqués per fora. Al meu entendre el que digué l’enginyer no era cap bestiesa. La consciència –l’experiència privada, personal i subjectiva– no és segons els investigadors el segell distintiu de la humanitat, un misteri encriptat en la nit dels temps, ni l’ànima fent d’apuntador, sinó un fenomen emergent que busca la supervivència com espècie més que una cosa tan vaga i discutible com la veritat. Primer va ser el JO o consciència d’un mateix, i a continuació el TU, ELL,... La gramàtica, el nostre sistema operatiu que diu Harari. Nietzsche ho havia intuït: «la consciència és només una xarxa de comunicació entre les persones... Una consciència que no pertany a l’individu sinó a la seva naturalesa gregària».

La ciència apunta que la consciència és una al·lucinació controlada, que ens permet construir la realitat dins el nostre cervell. Per posar un símil, si la realitat són totes les emissores de freqüència modulada, la consciència és la sintonia d’una sola d’aquestes emissores. No descarto que arribi el dia que amb l’ajuda o no de la IA tinguem un coneixement més profund del funcionament de la consciència i gràcies a una manipulació estratègica del nostre cervell aconseguir modificar la ment i ampliar el ventall d’al·lucinacions o la capacitat de sintonitzar moltes més emissores, sense que a hores d’ara es pugui dir si serà una bona o una mala notícia. Fins el moment hem aconseguit alterar la consciència amb drogues al·lucinògenes com la LSD, la psilocibina, la ayahuasca, el peiot, ... Tot fa pensar que tot el que experimentem passa a l’interior de la massa gelatinosa coneguda com a cervell, que compta amb noranta bilions de neurones i amb tantes connexions entre elles que si cada segon en comptéssim una tardaríem tres milions d’anys. El cervell és un basar d’il·lusions, de mals entesos, inspirador de llibres sagrats i d’anatemes apocalíptiques, un entabanador professional que ens ha fet creure que el món està a les nostres mans.