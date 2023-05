A cada una de les taules llegíem: Som Cooperació. L’animador, presentadors i discursos dels representants de les empreses guardonades, van tenir un record pels seus ascendents. Ara els seus nets donen continuïtat al negoci i el potencien. Moltes indústries tenen com a objectiu estructural: la internacionalització i any rere any, les exportacions s’incrementen gràcies a la innovació.

Enguany, el Cercle: un grup integrat per empreses, col·legis professionals, comerciants, tre­balladors autònoms... Ha format un tàndem de persones, quasi sublim, amb la Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid 21... (Integrada per persones que, en el moment de la seva concepció, han tingut una falla genètica en el cromosoma 21, en comptes d’entrar en acció 2 cromosomes n’han sigut 3 ). És molt lloable el treball del personal d’aquesta Fundació, perquè ara ja acull i treballa amb persones que tenen altres limitacions: intel·lectuals, psíquiques...

Després d’escoltar els empresaris, empresàries... Va parlar la presidenta d’ Astrid 21: Pilar Albareda. Felicità al grup de dansa, per la seva magnífica actuació després d’anys de pandèmia. Explicà el per què decidiren impulsar aquest projecte educatiu i social. Ho fan perquè creuen en les capacitats dels seus fills. S’integraran amb més facilitat si aconsegueixen: entrar en el mercat de treball, créixer com a persones i gaudir del lleure. Gràcies a l’educació i la formació aconseguiran més autonomia i integració social, millorant la seva qualitat de vida. «Moltes gràcies a tothom per fer-ho possible».