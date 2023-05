Els avis que estimen els nets

Una de les conseqüències de l’existencialisme filosòfic, que ocupà bona part del pensament del segle XX, va ser el replantejament profund del significat de l’existència humana i també la responsabilitat dels matrimonis a l’hora de posar fills en un món absurd, fuetejat per dues guerres mundials.

L’existencialisme va trencar molts conceptes tradicionals i a partir de llavors no «naixem» (com una opció triada pel nadó) sinó que «ens neixen» sense demanar-nos permís.

Aquest va ser el nou llenguatge de l’existencialisme de Heidegger, Sartre, Kierkegaard, Camus, la filosofia més trista i pessimista de la història, que s’anà desdibuixant en la mesura que s’esborrà el record penós del genocidi i també perquè la societat esdevingué cada cop més pròspera i pacífica.

La qüestió doncs que es planteja en aquest article és fins a quin moment els pares han de fer-se responsables dels fills, dels éssers a qui ells, lliurement i volgudament, van donar vida i si la responsabilitat es perllonga als nets.

Una amiga, la Núria, creu que els pares es poden desatendre dels fills quan els fills se’n van de casa per viure millor, sigui per aparellar-se o per compartir un pis amb amics, en aquest moment acaba la responsabilitat paterna. No estan moralment obligats a continuar ajudant-los i si ho fan és per bondat.

Abans, els avis no se sentien menystinguts psicològicament pels fills, perquè pràcticament no existia el que eufemísticament s’anomena l’edat daurada, l’última etapa de la vida dels que s’han deslliurat del treball, però, ara, els pobres avis han d’exercir un nou ofici: la custòdia dels nets.

Durant el règim franquista moltes dones benestants es dedicaven en exclusiva a les tasques domèstiques; el problema va néixer quan es van posar a treballar i tenien mainada que requeria l’atenció dels iaios o pagar una mainadera. Actualment, és ja un hàbit molt generalitzat que els avis destinin diners del retir o una part fixa de la pensió contribuint a l’educació, manutenció i diversió dels nets. Molts paguen i callen. En algunes famílies la jove o el gendre provoca enfrontaments entre uns pares tan esplèndids, en canvi, uns altres tan garrepes, tot fonamentant-se en la teoria del deure moral dels avis respecte als joves familiars. La família no en parla entre coneguts perquè és un reconeixement tàcit del fracàs i també perquè ningú pensi que són uns mesquins que es neguen a ajudar.

Hi ha la creença que els avis són massa permissius educant i alguns ho justifiquen afirmant que és per equilibrar la duresa física i moral del període que estaven dedicats a ensinistrar els seus propis fills. El que és del tot cert és que els avis no estaven preparats per educar els nets. La socialització tan tova contribueix a fer unes criatures cosones, consentides i capricioses que ho volen tot sense cap esforç, cap mèrit, i la dita «l’amor dels avis fa dolents els nets» posa de relleu aquesta actitud consentida.

Un amic de la meva edat, en Pep, un home sorneguer, amb sortides hilarants, més d’una vegada m’ha comentat que el seu gendre cobra entrada per veure els nets. Ha notat que si és generós i dona a la filla dos-cents euros, el gendre es mostra més amable i insisteix que no triguin tant a visitar-los. També és ell que va dir-me que durant els intervals de confinament per culpa de la Covid-19 va descansar perquè el fill i la jove van haver de quedar-se amb els petits.

Moltes àvies pateixen en silenci el tracte que reben dels fills amb criatures i callen per no fer enfadar al marit, ni a la família. Les dones, per haver viscut sotmeses a obligacions rutinàries, senten més intensament i il·lusionadament la necessitat del goig de la jubilació, voldrien absentar-se uns dies del seu espai natural, del barri, del poble, dels amics i dels familiars.

Les iaies volen fer el que no van poder fer dedicades al treball i a la llar, però la cura dels nets és una sobrecàrrega que aguanten com bonament poden i, si les enxampes en un moment de desesperació, acabes escoltant un llarg reguitzell de retrets, quasi sempre contra la jove. Fan llàstima i consideres que es comet una greu injustícia contra elles, abnegades i sol·lícites cuidadores dels menuts; es mereixien una existència més confortable, idèntica, exactament clavada, a la que voldrien tenir els seus fills quan es retirin.

Fa uns trenta anys que sentírem per primer cop el lament d’una parella queixant-se de l’abús de la filla, mare de dos nens hiperactius; els hi robava la seva vellesa, que havien somiat daurada. Pagar una mainadera era un dispendi que no es podien permetre.

«No hi ha dret, cada dia hem d’anar a casa de la nena a cuidar-li els fills, a més, per acabar-ho d’adobar, s’ha separat del marit i ara té un embolic. Volíem fer tantes coses i no en podem fer cap perquè se’ns trencaria el cor si la deixéssim tirada» va dir l’home i la muller posà cara de resignada.

Anys després i coincidint amb la jubilació més avançada s’han sovintejat els retrets dels avis; més persones longeves fartes, que no es manifestaran pel carrer, però que se senten desesperades perquè no s’esperaven viure una jubilació tan sacrificada.

Per sort l’explotació dels avis no es dona en totes les famílies, però hi ha casos que l’abús és descarat; no serveix de res preguntar-ho als joves perquè tots diuen que no s’aprofiten dels grans; «per Déu, això sí que no, això no ho faríem mai de la vida!».