Som dos alumnes de l’institut Josep Brugulat que des de l’última renovació del tram de Brugulat fins a Melianta, hem notat una gran falta d’il·luminació a les hores nocturnes.

És un camí molt utilitzat per estudiants que provenim de Melianta i creiem que s’hauria de «mimar» una miqueta més.

No es tracta d’exposar un tema decoratiu, sinó d’un tema que pot arribar a ser molt perillós pel sol fet d’anar per una carretera amb qualsevol vehicle no-motoritzat i, a més a més, sense il·luminació.

Evidentment amb una llanterna al vehicle augmenta la il·luminació i tanmateix la visió, però creiem que no és suficient. I és per això que demanem l’aplicació de fanals o llums per a millorar la il·luminació d’aquest tram.