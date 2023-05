Quelcom tindrà la muntanya de Montserrat, quan gent carismàtica del moment com Steven Spielberg i Barack Obama han dedicat una part del seu preuat temps a visitar-la. Crec que és per tal d’esbrinar allò que té i el perquè ha estat un punt de referència per a totes les forces influents i de poder, en el transcurs del temps. Sense anar més enllà, l’any 1940, l’abat de Montserrat va rebre la visita de la temuda Gestapo, amb el seu cap Himler, on l’objectiu principal era el Sant Grial, per tal d’aconseguir força i poder per afrontar tot allò que malauradament va venir, però gràcies a l’abat la Gestapo va marxar amb la cua entre cames.

En el cas del director de cinema Steven Spielberg, no cal dir que la seva filmografia –El Sant Grial i seqüències paranormals relacionades amb altres móns– hi ha estat ben present. Pel que fa a l’expresident Obama, de ben segur que abans, durant i després del seu mandat, la ment privilegiada d’Spielberg li va donar un bon cop de mà. En el transcurs del temps, no cal dir que la Verge de Montserrat i el seu entorn han estat ferms clarividents del que ha passat i com no del que pot passar.