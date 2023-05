Apunts a l’entorn del 28 de maig

Aquesta nit a les 24h començarà la campanya electoral per a les eleccions municipals. Unes eleccions estranyes que ens deixaran una fotografia amb matisos sobre quin és l’estat d’ànim de la població catalana i com queda el nou mapa polític.

- Es respira una certa estabilitat: Si bé és cert que aquestes són unes eleccions que s’han de llegir en clau local i que per tant el fet decisiu serà el que hagi passat durant aquests quatre anys a cada municipi, la majoria d’enquestes ens diuen que hi ha una certa estabilitat en el mapa electoral respecte fa quatre anys. Òbviament hi ha tendències a l’alça i a la baixa, però no es percep un terrabastall com es va produir al 2007 o al 2011. Veurem si aquesta estabilitat es confirma o si al contrari hi haurà sorpreses.

- El 29 de maig, es necessitaran moltes complicitat: Ho estem veient a Barcelona i també ho veurem a Girona. De fet, ja ho vam veure en les anteriors eleccions. Els equilibris de força estan molt repartits i més enllà de qui guanyi, es necessitarà molta complicitat per tirar endavant governs estables. I quan dic complicitat vull dir que no n’hi haurà prou amb governs de coalició de dues forces sinó que es necessitarà com a mínim la «complicitat» d’una tercera força. Per activa –entrant al govern– o per passiva –decidint qui governa en el ple d’investidura–. Aquesta situació es veurà també en molts altres municipis i, per tant, la veritable feina arribarà del 29 de maig al 17 de juny, període en el qual es realitzaran les negociacions i on s’arribarà a acords per configurar governs nous.

Una de les lliçons que aquests dos municipis haurien d’aprendre, i també és extensible a molts altres ajuntaments, és que es necessiten configurar governs amb majoria. La inestabilitat d’aquests quatre anys i la continua negociació per tirar endavant qualsevol projecte o pressupost no són una bona idea. Les ciutats ho acaben patint. Estic convençut que el proper 17 de juny es tindrà en compte aquest element i en sorgiran governs amb majoria. Un mandat és molt llarg sense majoria.

- Covid, gestió i recuperació: Si James Carville va deixar anar aquella famosa frase a les eleccions nordamericanes entre Clinton i Bush de 1992 «És l’economia, estúpid», enguany, aquestes eleccions vindran marcades per la covid i les seves conseqüències. La gent ja ha passat pàgina de la pandèmia però alguns efectes d’aquesta han impregnat a la societat. La por, la incertesa econòmica i la inseguretat estaran presents en aquestes eleccions. La reactivació econòmica és més que evident i les ganes d’escoltar propostes il·lusionants de futur, també. Serà important per als candidats, sobretot els que governen, capitalitzar l’estabilitat i la reactivació econòmica. I és que, vulguem o no, la capacitat de gestió tornarà a tenir importància en aquestes eleccions. Segurament després de la covid-19, la guerra a Ucraïna, la crisi energètica, la inflació i la sequera, la gent valora molt més la capacitat de gestió i bon govern que poden tenir els candidats i les candidates.

- Unes eleccions merament locals: Si bé al 2019 les eleccions municipals van coincidir amb les eleccions europees en les que es presentava, entre d’altres, el president Puigdemont, aquestes eleccions no coincideixen amb cap altre contesa electoral. I no només això, sinó que la situació política al país és molt diferent al 2023 de la que hi havia al 2019. Aquestes seran unes eleccions on la clau local serà determinant. El marc nacional hi influirà, però molt menys del que va influir al 2019. La gent vol que li parlin del municipi, dels problemes, dels reptes i de les possibles solucions. La majoria de candidatures ho tenen clar, em sembla.

- Els independents: Ja ho van ser al 2015, al 2019 van créixer i tot sembla indicar que ho tornaran a fer en aquestes eleccions. Han presentat més candidatures que mai, ja governen algunes alcaldies, i són determinants en molts governs. Les candidatures independents sense cap relació amb partits d’àmbit català sembla que tornaran a tenir un paper clau en molts consistoris, però també en consells comarcals i diputacions. La cosa anirà per barris però la tendència hi és. En aquestes eleccions es veurà si va ser flor d’un dia o la tendència es consolida.

- Una lectura en clau catalana i espanyola: A finals d’any hi haurà eleccions generals a Espanya i és possible que després d’aquestes hi hagi avançament electoral a Catalunya. És per això que aquestes eleccions locals seran analitzades al detall per tots els partits per tal de calibrar les seves forces per al cicle electoral que s’obre. La disputa entre ERC i Junts per l’hegemonia de l’independentisme català, la comparativa entre PSOE i PP o els equilibris de forces entre els diferents espais dins l’eix esquerra-dreta. El 28 de maig donarà moltes pistes sobre quin és l’estat de qüestió.

Falten 17 dies per anar a les urnes i conèixer els resultats electorals. Esperem com a mínim tenir una campanya tranquil·la i propositiva. Molta sort a tots.