Dia de roses, llibres i... pols

J a han passat uns dies des de la celebració del dia -ara en diuen diada- de Sant Jordi i arriba el moment de fer balanç. Algunes opinions ja han expressat el seu desacord en la ubicació de les parades dels llibres i les roses a l’esplanada de la Copa de Girona, allà on se situen les barraques de Fires. Va funcionar el primer any de restriccions per la pandèmia i estava plenament justificat el trasllat de la Rambla a aquest espai. Precisament, perquè funcionava amb limitacions de gent. Ara, en canvi, la distribució de les parades no convidaven a passejar i consultar llibres o aturar-se davant les parades. No hi havia un circuit establert. Si les parades s’haguessin situat a banda i banda, com es feia a la Rambla, s’hauria format un eix natural i la gent no hagués ensopegat uns amb altres. Alguns autors també van lamentar amargament la zona on els van situar per fer les signatures de llibres o mantenir un contacte amb els lectors. No els van posar a les diferents parades com es feia abans. Estaven en una mena de carpa i no se’ls veia perquè passava totalment desapercebuda. Tampoc a ningú se li va acudir que, amb la mancança de pluges, l’esplanada de la Copa seria un terreny sec on s’aixecava una polseguera que es veia des d’una gran distància? Cal una seriosa reflexió de cara a l’any vinent.