Em dirigeixo a les persones que es presenten a les eleccions a l’Ajuntament, en relació a un problema que afecta a les persones amb problemes de mobilitat que utilitzem el cotxe per necessitat i ens cal poder aparcar en proximitat.

És un fet que molts pocavergonyes fan un ús indegut dels espais d’aparcament reservats (PMR) utilitzant targetes de familiars inclús ja morts, el que per cert és un delicte penal.

És una constant veure vehicles aparcats en aquests espais conduïts per persones amb una magnífica mobilitat, sense que això cridi l’atenció de la Policia Municipal (que Santa Llúcia els conservi la vista). Jo dic que l’actual Ajuntament de Girona no ha donat cap prioritat ni importància a aquestes conductes, i si no és així que si us plau se’m digui el número d’actuacions que ha fet la Policia Municipal al respecte. Per això demano als propers regidors, siguin del partit que siguin, que això sigui una prioritat pel pròxim ajuntament.