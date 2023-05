Senyors: vist aquest greu problema de falta de pluja, he fet un petit càlcul sobre l’aigua dolça que llencem al mar i que amb una inversió recuperable podríem reduir.

En aquests temps de sequera extrema, potser ens hem de deixar de romanços i vistes idíl·liques i anar per feina. Quina: fer un barratge (diuen els francesos que d’això en saben) a la desembocadura del Ter. Calculant que des de la desembocadura a la Resclosa hi ha 5 km, en amplada 100 m i 6 m d’altura de mota, això vol dir una cabuda de 5.000 x 100 x 6 = 3 M. m³, suficient per abastir Barcelona durant 10 dies i el Baix Empordà per molts mesos.

Què guanyem: Aprofitar al màxim l’aigua dolça per rec, consum, activitats nàutiques, pesca, etc. Alliberar el mar de tota la porqueria que arrossega el riu i emplena de llot tot el fons marí. Accés de la platja de l’Estartit a la de Pals, amb carretera sobre el barratge.

Problemes: Malmetre la imatge idíl·lica pels turistes, als d’aquí, tant se’ns en fot; amb la meitat que no vinguin, més que contents. Solucionar les comportes del barratge en cas d’una riuada potent, cas del Glòria.

A la vista del que se’ns acosta, crec que seria convenient començar a fer càlculs i números. I sobretot que no s’escapi una gota d’aigua! En fi, aquest modest estudi potser seria l’inici per afrontar un problema molt seriós que ja el tenim sobre la taula.