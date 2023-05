Notes de campanya

La campanya encara no ha començat oficialment quan escric aquestes línies, però tots els partits estan fent actes del que és una precampanya que té més de campanya que la pròpia campanya. Per això avui em dedicaré a comentar la precampanya i/o campanya.

De savis és rectificar. Si la setmana passada deia que no entenia per què patronal i sindicats no arribaven a un acord marc sobre salaris i insinuava que potser la patronal no volia fer-ho per no donar arguments al govern de cara a les eleccions, avui haig de dir que estic content de l’acord que sindicats i patronal han aconseguit sobre salaris. Em sembla una excel·lent notícia, saben que defenso la política basada en acords i aquest suposa mantenir la pau social de la que gaudim i que els treballadors no siguin els qui paguin la crisi. Però per arribar a aquest acord no cal oblidar l’acció del govern Sánchez, perquè sense l’acció decisiva del govern per fer front a les diferents crisis, sense la reforma laboral, l’augment de l’SMI, la reforma de les pensions o la llei d’start-ups, etc. i els fons de recuperació europeus pels quals Sánchez tant va lluitar, segurament avui no estaríem parlant de l’acord entre sindicats i patronal. Sense la pau social que l’acció del govern Sánchez ha anat teixint, sense unes vicepresidentes om Nadia Calviño, Yolanda Díaz o ministres com Ma. Jesús Montero o José Luis Escrivá, que han mimat les relacions amb patronal i sindicats, l’acord que avui celebrem hauria estat més complicat.

Un segon tema és l’estil de campanya. Començo analitzant unes declaracions de Ione Belarra. Per destacar el seu paper al govern de coalició ha utilitzat l’argument de que sense l’acció de les ministres de Podem (suposaré que es referia als ministres no socialistes) res del que s’ha fet que ella defineix com d’esquerres, no s’hauria fet. Obvia que la part majoritària del govern és la socialista i, per tant, sense l’acord dels socialistes no s’haguessin aprovat les reformes siguin quines siguin. Però Belarra va anar més enllà, va dir que els havia tocat lluitar molt perquè els socialistes eren un partit de dretes, profundament conservador. No ho entenc, ens està dient que han fet una coalició de govern amb un partit de dretes per fer política d’esquerres i que tot i ser la part minoritària del govern, ho han aconseguit, un embolic difícil d’explicar. Potser hauria estat més senzill i més entenedor per a la ciutadania defensar el que ha fet el govern de coalició, un govern amb els desacords que té tot govern de coalició però que el que ha fet ha estat positiu pel país i per la seva ciutadania.

Per l’altre costat, Sánchez va fent anuncis de inversions, allò dels pisos em semblava normal perquè s’acabava d’aprovar la llei d’habitatge i s’havia de veure que donava fruits però altres em resulten sorprenents. Potser millor que defensés el que ha fet el seu govern i donés pistes de futur dient a que es dedicaran els seus esforços i en aquest context, els anuncis d’inversions serien més entenedors.

També hi ha candidats que amaguen les sigles. Un cas paradigmàtic, no únic, és el de Xavier Trias, candidat de Junts a l’alcaldia de Barcelona. Trias ja va intentar fer una candidatura al marge del partit i no se’n va sortir i ara amaga les sigles. No m’estranya donat el mal rotllo i les divisions que existeixen a Junts. Per una part hi ha el de Brussel·les, en Puigdemont, que no se sap quin paper juga, per l’altre hi ha la Borràs, jutjada i condemnada per corrupció, que no vol fer un pas al costat i deixar que el Parlament tingui una Presidència efectiva i finalment hi ha els que, com Trias, voldrien que Junts fos la nova Convergència. Puigdemont i Borràs porten la lluita contra el que anomenen l’estat com a bandera, cosa que Trias, tot i defensar la independència, vol amagar i diu voler parlar només de Barcelona. Finalment hi ha la presidenta de Madrid que crema la terra i qui la trepitja mentre no sigui ella, dispara contra Sánchez però també contra Feijóo en una espècie de combat sense sentit.

A Catalunya, sense eleccions a curt termini, s’acaba d’acordar un pla contra la sequera. Durant el tripartit presidit per Montilla, el país va sofrir una sequera molt greu i es va fer un pla que contenia dessaladores, portar aigua de l’Ebre, etc. Es van realitzar les primeres obres durant el govern Montilla amb l’oposició dels ex-convergents que defensaven el transvasament del Roine. El govern d’en Mas va parar totes les obres i avui s’han hagut de refer els plans. La voluntat de solucionar problemes ha fet que Junts, PSC i ERC hagin arribat a un acord que esperem es faci realitat.

Seguint a Catalunya, aquests dies hem viscut acusacions creuades. ERC acusa als socialistes pels problemes de Renfe. ERC ha tornat a demanar el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat dient que ells ho gestionarien millor. Desafortunadament per ERC, aquests dies hi ha hagut l’embolic de les oposicions convocades per la Generalitat, s’hauran de repetir les proves, cosa per la qual tots els partits han criticat al govern d’ERC. M’ha recordat el meu temps d’estudiant. Al meu curs hi havia un grup de comunistes, hi va haver un accident ferroviari a Espanya i anaven dient que era culpa del capitalisme però al cap de pocs dies n’hi va haver un a un país de l’est i aleshores no sabien què dir. Els independentistes ens tenen acostumats a dir-nos que tot és culpa de que no ho gestionen ells, estem oprimits per uns inútils que tot ho fan malament i ells ho ferien tot bé però no els deixen. Aquests dies s’ha vist que no és cert, els independentistes cometen errors. M’agradaria més humilitat i que s’intenti governar millor.