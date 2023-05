Per la fi del Concordat ja!

L’església catòlica no paga impostos dels 122 milions en lloguers i inversions que rep. En comptes de caminar cap a un Estat laic fem un pas més, ara els privilegis els tenen també els mormons, els Testimonis de Jehová, els budistes i els ortodoxos. En diuen laïcitat inclusiva. O són idiotes o creuem que ho som nosaltres.

Li donem a l’església catòlica 320 milions cada any, a més de les exempcions de l’IBI per quasi tot el seu patrimoni. Per no haver no hi ha ni un registre. Aquest és l’interès de l’Estat en investigar-lo. Podem parlar a més de les immatriculacions de l’església. Per dir-ho clar, amb el robatori que fa la Conferència Episcopal Espanyola d’edificis i bens comunals. Hem arribat a l’extravagància i cara dura que els catòlics han immatriculat, és a dir, han robat a l’Estat –al comú– la Mesquita de Còrdova. O sigui, pretenen fer-nos creure que temps enrere, l’any 784, l’església catòlica va fer construir una mesquita de dimensions colossals. Per si fos poc les administracions públiques han pagat la restauració del monument i el seu manteniment anual. Però hi ha més, les entrades les cobra l’església!

Cal avisar als incauts que si aquests dies poses a la declaració de la renda la casella de l’església catòlica vol dir que no vols que vagi a Càritas. Si vols donar diners a Càritas han de posar la casella «Altres fins socials». És a dir, si et penses que posant «altres fins» no pagues als catòlics vas errat, un 70% d’aquesta partida torna a ells. En definitiva, posis el que posis sempre va a la CEE.

Al final l’Estat ens obligarà a anar al model belga i les organitzacions laiques ens declararem com a confessió religiosa a veure si podem tenir els mateixos drets dels religiosos. Això sí, aquests són molt creients però són incapaços de rascar-se la butxaca i pagar el que costen els seus sacerdots i els seus locals. Voldrem excepcions fiscals com l’església, ara les esglésies, voldrem robar (immatricular) locals de tots, voldrem que l’Estat ens pagui els nostres professionals, que es faci l’assignatura de laïcitat a totes les escoles amb mestres pagats per la Generalitat i escollits pels anticlericals, sense oposicions, espais a la ràdio i televisió pública. Explicarem el gran paper del catolicisme a Catalunya, en especial la nostra inquisició contra protestants, càtars, jueus, musulmans, moriscs, dones, gais, mestres laics i qualsevol heretge real o imaginat. Explicarem també el seu paper en les guerres civils del XIX impulsant els carlins i el seu galdós paper en el cop d’estat del 18 de juliol de 1936 i durant tot el franquisme. Encara avui la CEE no ha demanat oficialment perdó per haver estat al costat dels feixistes.

Si Pablo Iglesias Posse, el del PSOE, aixequés el cap i veiés el que diuen aquests dies alguns ministres socialistes, es suïcidaria.