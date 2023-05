Temps de... baladrejar?

Avui comença Girona, Temps de Flors. Avui també comença la campanya electoral de les eleccions municipals. El dia 28 de maig hi ha les catorzenes eleccions municipals de la democràcia constitucional. Quan s’enceti aquest nou mandat encararem ja quaranta-vuit anys de democràcia municipal a Catalunya i a Espanya. Ens acostem al mig segle i a una etapa de continuïtat i d’estabilitat municipal sense precedents a la nostra història contemporània. Les intermitències en els segles XIX i XX han produït alts i baixos més marcats per les discontinuïtats que per les continuïtats i en el moment més àlgid d’efervescència política, durant els anys de la Segona República, només hi va haver dues eleccions municipals: les del 12 d’abril de 1931 que van conduir a la proclamació de la II República i les de principis de 1934. Després crisi, guerra, derrota, exili i dictadura.

Estem, doncs, davant d’una etapa sense precedents i davant de la que he anomenat en algun escrit la revolució més important de la nostra història contemporània, això sí, silenciada sovint en les anàlisi històriques. S’obre doncs un moment transcendent per als 947 municipis de Catalunya i les agendes polítiques, les propostes i els programes electorals marcaran els accents sobre les polítiques i les prioritats.

En aquest context m’atreveixo a dir que en aquesta ocasió seré un observador atent de la realitat, seguiré de prop les campanyes, em despertaran un gran interès els resultats i dedicaré una atenció molt especial a la campanya i als resultats de la ciutat de Girona que es plantegen enormement incerts i molt singularment empatats.

Estic convençut que els candidats que vociferen, que baladregen i ho fan o ho faran sense arguments desacrediten i desacreditaran les seves pròpies posicions i els valors que reclamen per nobles que siguin.

És hora, doncs, d’una banda de gaudir d’aquests dies d’esclat primaveral, d’apamar la realitat concreta dels racons de la ciutat, de descobrir i de redescobrir els patis, els jardins, els casals, els carrerons, les escales, la visió dels rius, dels corriols, de les fonts. Convé que la pròpia campanya no enterboleixi el Temps de Flors, que cap candidat o candidata no intenti un aprofitament oportunista i electoralista, que en els recorreguts per la ciutat la demagògia i el populisme es quedin a la cantonada i que el patrimoni col·lectiu, la ciutat de tots, esdevingui sobretot un patrimoni a protegir, a preservar, a difondre, a compartir, on prevalguin els valors comuns, el sentit de les institucions, el valor de la dimensió històrica, social i econòmica de Girona.

I des d’aquesta perspectiva i només a tall d’exemple formulo algunes preguntes com a guió elemental per saber més enllà dels discursos, de les promeses, quin és el pensament dels candidats i candidates sobre qüestions concretes. Són preguntes aleatòries que dibuixen un horitzó ciutadà i que deixo obertes al vent...

Però, hi haurà algun candidat o candidata que es comprometi a executar en aquest nou mandat de quatre anys el pont que ha d’unir el carrer del Carme i el barri de Montilivi al carrer Emili Grahit? Un pont, un nexe directe entre dos barris és fàcil de fer i és molt necessari.

Hi haurà algun candidat o candidata que sigui capaç de comprometre’s a resoldre el problema endèmic de la Central del Molí? És molt incomprensible que un racó rellevant de la ciutat en una artèria d’alt valor comercial, el carrer de Santa Clara, romangui abandonat i amb descurança malmetent la imatge de tot el carrer. No és acceptable que una propietat pública municipal, un patrimoni històric, s’arrossegui malmès de fracàs en fracàs de les successives licitacions.

Hi haurà algun candidat o candidata que sigui capaç de desencallar el problema de les naus abandonades i ocupades de la carretera de Barcelona? Algú serà capaç de fer un enderroc per execució subsidiària i amb facturació dels costos als propietaris? Podem entre tots somiar i imaginar tot aquell tram de via urbana net de naus i ordenat a l’espera que el mercat reaccioni?.

Hi haurà algun candidat o candidata que més enllà de les gesticulacions segueixi les petjades dels veïns i posi en solfa tots els passos administratius i urbanístics per fer possible la concreció de la disponibilitat dels terrenys del Campus de Salut i el nou Hospital Josep Trueta?

Hi haurà algun candidat o candidata que sigui capaç de comprometre la compra del convent de les Caputxines?

Hi haurà algun candidat o candidata que sigui capaç de desbloquejar el tema de la Casa Pastors, començar a executar el projecte i desencallar el conveni amb el Bisbat per tal de renovar i impulsar el Museu d’Art al Palau Episcopal?

Si hi ha candidats o candidates vociferants que les seves paraules es perdin en els ressons del seu propi baladreig. Convé ara candidats i candidates que tinguin la ciutat al cap, que tinguin la ciutat al cor i que demostrin l’empatia suficient per connectar amb la ciutadania i dibuixar el somni de la ciutat del demà.