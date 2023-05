110.000 litres d’aigua

El mal estat d’una vella canonada de fibrociment ha provocat en pocs dies diverses fuites d’aigua al barri de Fontajau que han suposat la pèrdua d’uns 110.000 metres cúbics d’aigua potable. No és un cas aïllat. L’Agència Catalana de l’Aigua calcula que fins al 25% de l’aigua potable es perd cada any en fuites pel mal estat de la xarxa de distribució. En un context de sequera i escassetat hídrica, que aquesta aigua s’acabi perdent ens hauria de fer reflexionar sobre les prioritats d’inversió.

Aquesta sequera és diferent, no només per la seva intensitat sinó perquè es produeix en un context, el del canvi climàtic, en el que tots som més conscients d’un futur en el qual tindrem menys pluja i que serà més irregular. Per això, hem d’aprendre a estalviar i gestionar millor.

Les administracions que gestionen el servei públic d’aigua potable han de vetllar per mantenir xarxes en condicions. Els ciutadans de Girona esperem que aviat arribi a judici el cas Agissa, l’empresa mixta que durant dècades va gestionar el servei d’aigua. Segons diversos informes, directius de l’empresa es van enriquir il·lícitament i van evitar fer inversions com el canvi de canonades antigues com les que ara provoquen fuites. I tot plegat sense que els ajuntaments complissin amb el seu deure de fiscalitzar l’empresa.