L’any 1933 el periodista i escriptor gironí Carles Rahola va publicar el primorós llibre Breviari de ciutadania amb el subtítol «Paraules a la joventut» en el qual esperonava al jovent de la nova República a ser ciutadans proactius. A diferència d’ara, en aquell temps no es tractava de lluitar per aconseguir la República, que ja s’havia proclamat, si no d’enfortir-la amb la implicació de la ciutadania a base de virtuts humanes.

És evident que tenim entre nosaltres molts joves que farien enorgullir al recordat periodista, però és desconcertant que hi hagi una considerable massa crítica entre les noves generacions que no mostrin cap interès per allò que els romans anomenaven la res pública (la cosa pública). L’aspiració republicana va molt més enllà del noble desig d’abolir una monarquia antipàtica i corrupta. Del que es tracta és d’exercir la ciutadania molt més enllà de tenir dret a votar cada quatre anys, pagar impostos i acomplir la llei.

Diu Rahola en els seu breviari: «La joventut ha d’intervenir en la cosa pública. El seu concurs pot ésser molt útil a les corporacions populars, sobretot als ajuntaments». El llibre és un compendi de recomanacions com el respecte per la llibertat de consciència, l’amor pel treball i l’estudi i el valor de l’esforç, la cultura i l’humanisme i demana «una joventut que no sigui lleugera, que sàpiga pensar, que senti d’una manera bonívola el patriotisme».

Carles Rahola, que el març de 1939 va ser ignominiosament afusellat pels que s’havien alçat contra la República acusat d’exercir la seva professió de periodista, havia publicat entre altres llibres La pena de mort a Girona en el qual es manifestava contrari a la pena capital, com recorda el petit monument que li ret homenatge al capdamunt de la rambla de la Llibertat. Precisament en el Breviari de ciutadania esmenta Mariana Pineda: «Les seves mans plenes de finor havien ajudat a brodar una bandera per als lliberals que lluitaven per la Constitució. Jo mai he pogut concebre que una tasca tant delicadament femenina hagués pogut constituir un delicte punit amb la més irreparable de les penes». Guardo com un tresor un exemplar del seu breviari en una edició facsímil que la Diputació de Girona va editar a mitjans dels anys vuitanta. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.