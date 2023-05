Del 5 al 7 de maig, a Salt s’ha fet un mercat de furgonetes preparades per servir menjar i beure en les seves diverses modalitats. El que coneixem per furgoteques.

Sorprèn que els organitzadors i l’ajuntament i entitats que li donen suport no aprofitin una ocasió tan bona per utilitzar i promoure aquest nom en català (Mercat de la Furgoteca) i optin per titular-ho en anglès.

Des de l’ADAC volem exigir, una vegada més, l’ús de la nostra llengua per a mantenir-la ben viva i aglutinadora. Cal que les nostres institucions representatives prenguin una clara determinació per fer servir i defensar el català.