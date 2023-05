Gemma Geis i el llegat del «president legítim»

Cert que potser hauríem de començar a agafar-nos de broma algunes fantasies de l’independentisme català, com acaba de fer la Sala Penal del Tribunal Suprem, absolent el secretari-interventor de Madremanya d’haver emès un certificat on feia constar la «nacionalitat catalana» perquè no té «cap conseqüència jurídica» («conducta pueril i inofensiva», ho ha qualificat el tribunal), però si el Parlament de Catalunya aprova la derogació de la Constitució i l’Estatut (ple del 6 i 7 de setembre de 2017), si se celebra un referèndum il·legal (1 d’octubre) i si el mateix Parlament aprova una presumpta independència de Catalunya (27 d’octubre) sense tenir competències per fer-ho, és de manual que l’Estat espanyol apliqui la legislació vigent per retornar l’ordre constitucional com contempla l’article 155 de la Carta Magna. Altres països europeus també tenen un article similar en les seves constitucions, entre elles l’alemanya (article 37), que va servir d’inspiració als redactors de la Constitució espanyola del 1978. «La salut del poble està en la supremacia de la llei», va dir Ciceró. O, com va escriure Antoine de Saint-Exupery, «la justícia és el conjunt de les normes que perpetuen un tipus humà en una civilització».

Tot això hauria de saber-ho una doctora en Dret, encara que la seva especialitat sigui el Dret Administratiu, com la candidata de Junts per Girona, Gemma Geis, abans de repetir, cinc anys i mig després dels fets d’octubre de 2017, que «a Girona som una llista de 32 independentistes i Puigdemontistes que defensarem sempre el president legítim de Catalunya». President legítim? Ens està dient Gemma Geis, consellera d’Universitats del 28 de maig de 2021 al 10 d’octubre de 2022, és a dir durant gairebé un any i mig, en el govern presidit per Pere Aragonès, que va ser una consellera il·legítima? Retornarà, per tant, els quasi 167.000 euros que va cobrar, segons es desprèn de les seves exaltacions puigdemontistes, il·legítimament en formar part d’un govern il·legítim? Gemma Geis també hauria de recordar que a Carles Puigdemont, tot i que posteriorment el va refrendar el Parlament, el va designar a dit Artur Mas. Democràcia a la catalana, la mateixa que va utilitzar Puigdemont per designar el número 19 de la seva candidatura, Albert Ballesta, per ser investit alcalde de Girona.

Ja sabem que el principal aliment del nacionalisme més radical és el victimisme de fets del passat (tant hi fa el 1714, com l’1-O), però sempre tinc el dubte de si els polítics que apel·len a aquest romanticisme s’ho creuen de debò o, senzillament, confien en la fe dels seus votants; una fe que, segons el filòsof alemany Friedrich Nietzsche «significa no voler saber la veritat». El problema que té Gemma Geis per reivindicar el llegat dels cinc anys i mig de Carles Puigdemont com a alcalde de Girona és que només pot recórrer a la mística. Del que es diu obra de govern en trobarà ben poca. Només la senyera penjada a la plaça Catalunya, copiant la que va col·locar Federico Trillo (PP) a la plaça Colón de Madrid, l’estelada en un parc de Montilivi, el fracassat Vol Gastronòmic a l’Onyar, i gairebé para de comptar, més enllà de la gestió del dia a dia, o que tingués la sort del rodatge d’una temporada de Joc de Trons a Girona, gràcies a un Barri Vell que ell ja es va trobar restaurat. Algú recorda un projecte urbanístic de l’alcalde Puigdemont? O alguna planificació pel futur de la ciutat? Tampoc pot presentar com a obra de govern El Bloom, aquell projecte europeu 3D, que, segons el «president legítim», estava «cridat a tenir un gran èxit perquè la creació 3D té aplicacions inacabables. No hi ha a Europa un altre centre com aquest», va proclamar Puigdemont el 20 de juny de 2012. El fracàs del Bloom va ser descomunal. Ni tan sols va moure un dit per avançar en la construcció d’una obra vital com el nou hospital Trueta. Tampoc ho va fer com a president de la Generalitat, institució de la qual tampoc se li recorda cap més llegat que deixar-la intervinguda per l’article 155 de la Constitució abans de fugir corrents cap a Bèlgica.