Molts polítics i polítiques venen fum. Què vol dir realment l’expressió vendre fum? Vendre fum significa explicar mentides, presumir de mèrits que no li són propis, exhibir-se de la capacitat oratòria i del joc de paraules davant dels altres per demostrar que té un coneixement que en realitat no es posseeix.

Segons un article de la web brandingescolar.com: l’expressió «vendre fum» és molt antiga. En el Dret Romà, «venditio fumi» defineix les «promeses falses» que es realitzen per obtenir el favor d’un funcionari públic. Es diu també que l’emperador Alexandre Sever va castigar un venedor de fum cremant-lo amb llenya verda perquè el fum l’ofegués abans de cremar-se. «Fumo periit, qui fumos vendidit». Que mori amb fum qui va vendre fum. En la meva opinió lliure, algunes persones creuen que són bons polítics i polítiques només pel fet de tenir facilitat de parlar bé, i és un error. Un bon polític o política necessita de més coneixements i habilitats per assolir una adequada competència política com, per exemple, la vocació d’ajudar a la gent o la consciència mediambiental ja que aquesta última avui dia és de les més importants per a poder afrontar amb enginy a tots els impactes que està accelerant el canvi climàtic. Sovint després de les eleccions totes les promeses s’esvaeixen i els propòsits ja s’hauran complert: guanyar i cobrar.