Per a què serveixen els Dies Internacionals de…? Té algun valor o sentit dedicar un dia de l’any a un assumpte o un col·lectiu específic? Reclam, anècdota o necessitat?

Quan celebrem el Dia Internacional de la Infermera, les infermeres gironines ens reafirmem en que és necessari centrar el focus de l’atenció de l’opinió pública, administrativa i política en la nostra realitat: la d’avui i, sobretot, la del futur. Hem de fer una reflexió conjunta del que hem avançat, o no, respecte l’últim any, i creiem necessari exposar davant la societat tot el que és necessari per salvaguardar el més preuat de tot ésser humà, com és la seva salut.

I les infermeres avisem perquè «no ens és igual» la salut de qualsevol persona, la del bebè o nen que vacunem, la de la dona que atenem i cuidem quan serà mare, la de l’adult hospitalitzat, la de la persona gran amb un problema de salut crònic… Milers de situacions en les que les infermeres i infermers són essencials.

Aquest 2023, lamentablement, arribem a la mateixa conclusió a la de la immensa majoria de la societat del nostre país: la situació del nostre sistema sanitari és molt millorable. La raó és l’abandonament i precarietat que pateix per la manca d’interès i inacció de les administracions i partits polítics després de la pandèmia del Covid-19.

La situació del sistema és molt preocupant: ciutadans que pateixen esperes de mesos per intervencions, centres sanitaris absolutament desbordats, professionals saturats que volen, però no poden, atendre amb el temps i la dedicació que requereix qualsevol persona.

SATSE Girona expressem el nostre punt de vista sense resignació i decidits a canviar les coses, a lluitar per a aconseguir una nova sanitat que beneficiï a tots i totes, als pacients i la ciutadania i també als professionals.

En el Dia Internacional de la Infermera, volem traslladar a administracions i partits polítics un missatge molt clar: hem de millorar la salut, benestar integral i qualitat de vida del conjunt de la societat i, per a això, és necessària la millora de la realitat professional i laboral del col·lectiu sanitari que pot aconseguir-ho, que som les infermeres i infermers. No hi ha suficients infermeres, les que hi ha treballen en condicions que incideixen clarament en els pacients i en la salut de la població.

Les infermeres i infermers gironins no ho podem permetre perquè la salut de la població i la nostra professió… No ens és igual.