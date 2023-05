A principi de temporada, pel llibre Valorus Pro Girona que resumeix la històrica temporada de l'esport gironí, em vaig asseure molta estona amb Juan Pedro Ramírez López. A la conversa, llarga, distesa i molt personal va sortir Juanpe, el futbolista, però en realitat qui parlava era el canari, la persona que sortida de la seva terra natal i amb només 25 anys havia arribat a Girona, després de passar per Santander i Valladolid.

En aquella conversa, quan es destil·lava la part esportiva, Juan Pedro Ramírez López mostrava la seva il·lusió perquè el Juanpe central pogués atrapar Àlex Granell i convertir-se en el jugador amb més partits disputats a la LFP amb la samarreta del Girona FC. Ni faltaven uns quants per fer-ho, però els comptes eren que la xifra es podia atrapar de sobres abans del final de la lliga. En el següent encontre, Juanpe es va lesionar i va estar molts mesos fora de combat. Un cop tornat, la xifra ja no es pot atrapar aquest exercici.

Per això, quan aquesta setmana s'ha donat a conèixer la seva renovació he pensat que el destí havia estat just amb ell. Viurà la seva vuitena temporada a Montilivi i els 233 partits cauran segur i es convertirà d'aquesta manera en una icona del club. En l'únic que va arribar per pujar, que va viure l'històric debut a Primera, que va plorar amb el descens, que va apretar les dents tres anys i que ha tornat a tocar la glòria en els dos darrers cursos. És l'únic que pot dir-ho. És històric, una icona.

I mentrestant, aquí ha format família, hi ha tingut dos fills i s'hi ha establert com un gironí més. S'ha identificat amb el club i la ciutat i un cop arriba a l'estadi, és el líder silent, el que tothom escolta fins i tot quan no parla. El que mai crida, però a qui tothom fa cas. El que pot estar millor o pitjor en un partit, però el que segueix portant al límit la mateixa filosofia de quan era juvenil, cuidar-se tots i cada un dels dies de l'any per ser futbolista. És el que ara ensenya als seus companys més joves. Una peça vital del vestidor.

Com dirien a la seva terra, amb paraules d'admiració: Don Juan Pedro Ramírez López. Juanpe.