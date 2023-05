Postal de Malta

Escric des de la Valletta, capital de Malta, la illa de la Mediterrània escollida per celebrar, ahir 13 de maig, que fa 50 anys que vaig ser portat a aquest món. La distància d’un lloc a un parell d’hores de vol és suficient per fer inventari de vida i pensar en projectes de futur. Per pensar en allò en que potser he encertat i per veure sense turments els errors comesos. Tot això no ho descabdellaré aquí per allò que va escriure Ernest Hemingway: «es necessiten dos anys per aprendre a parlar i seixanta per aprendre a callar». L’inventari íntim serveix sobretot per continuar fent camí recuperant la serenitat amb la que jugàvem quan érem nens.

Malta és un lloc tocat per una triple influència, com a mínim. Els anys de domini britànic, molt evidents, la forta influència italiana i la influència del nord d’Àfrica. Les tres confluències el fan un lloc únic, singular, positiu i atractiu. De tot això en sabia una mica pel que havia llegit i parlat amb locals però sobretot per les converses amb Joe Debono Grech, l’home polític més complet i de llarg recorregut de l’illa. Ens vam conèixer a Estrasburg el 2008 i des d’aleshores ha continuat la nostra amistat. El dia de l’aniversari s’ha volgut acostar a l’hotel i unir-se a la joia del mig segle. I no és que Debono Grech vagui en els seus 83 anys sinó que continua ben actiu en política com assessor del primer ministre i home de solucions als problemes. Va néixer amb passaport britànic l’any 1939 i als 20 anys es va sumar a les files del Labour Party. Va formar part del nucli dirigent que va impulsar la fi del domini britànic i el naixement de l’Estat de Malta. Aquesta illa està dividida per l’afiliació a dos partits històrics: el Partit Laboralista (esquerra) i el Partit Nacionalista (dreta). El 21 de setembre de 1964 Malta va aconseguir la independència tot i que els britànics van continuar dirigint el país durant deu anys més. Tot i que independent, continuava governada per un representant d’Isabel II que figurava en la Constitució com a sobirana. Era el resultat dels 150 anys de domini britànic, des que Malta passa a formar part de l’Imperi Britànic pel Tractat de París de 1814. Aquesta presència va tenir un fort impacte amb l’adopció de l’idioma, els horaris comercials o la conducció per l’esquerra. Deu anys més tard de la seva independència formal, es converteix en una República desvinculada de Londres. Les bases militars britàniques van ser substituïdes per una important base militar nord-americana.

La divisió política de Malta, que es trasllada en la vida social i en les preferències d’on anar a comprar o a menjar, té les seves arrels en els prolegòmens de la Segona Guerra Mundial. Benito Mussolini sempre va considerar Malta com a part d’Itàlia i el seu projecte d’Imperi Mediterrani (que incloïa, entre altres, Líbia però també Etiòpia). Una part dels locals van simpatitzar amb les idees del feixisme italià. Abans del mercat comú europeu, els maltesos podien comerciar amb Itàlia lliurement i sense taxes per una llei de l’època de Mussolini que mai va ser derogada. El control de Malta era crucial per al control del Mediterrani durant la Segona Guerra Mundial. Entre 1940 i 1942 Malta va estar sotmesa a continuats atacs de les forces aèries alemanyes i italianes. L’Armada Reial britànica va resistir els atacs i les forces de l’Eix mai van controlar la illa que volien com a punt per controlar Líbia i trencar el subministrament d’armament britànic a Egipte. En aquells temps, entre la població maltesa, alguns simpatitzaven amb les forces de l’Eix, amb els italians, i els altres amb els Aliats, colze a colze amb els britànics. D’aquí neixen les dues grans tradicions polítiques contemporànies. La família Debono Grech va lluitar amb les forces Aliades i posteriorment van lluitar per la independència del seu país. Joe va ser elegit per primer cop diputat l’any 1966 i va ser reelegit ininterrompudament en totes les eleccions fins que va deixar el Parlament l’any 2017. De 1987 a 1992 va ser el vicepresident del Partit Laboralista i va ocupar tres ministeris: Ministeri de la Presidència, Ministeri d’Agricultura i Pesca i Ministeri de Transports. Es pot dir sense exagerar que Joe Debono Grech és quelcom semblant a un Giulio Andreotti de la política maltesa. De 1998 a 2017 també va ser membre actiu del Consell d’Europa. Allí ens vam conèixer i allí vam lluitar amb honor i èxit contra oponents comuns. Joe em va ensenyar com practicar la navegació de cabotatge per les aigües de la vida en general i de la política en particular.

L’any 2004 Malta va entrar a formar part de la Unió Europea. Poc es coneix que l’entrada de Malta i Xipre a la Unió Europea va ser la gran condició de la diplomàcia britànica per donar llum verda a l’entrada dels països de l’est d’Europa. Malta elegeix 6 diputats al Parlament Europeu i per fer-se una idea de la correlació de forces, en les eleccions de 2019 el Partit Laboralista va aconseguir 4 diputats (54’29% dels vots) mentre que el Partit Nacionalista va aconseguir 2 diputats (37’90% dels vots). Un dels dos diputats conservadors és Roberta Metsola, actual presidenta del Parlament Europeu. En la conversa amb Debono Grech a l’hotel The Phoenicia hem recordat les maniobres del sector més dretà del Partit Popular Europeu per postular Metsola com a candidata a presidenta de la Comissió Europea després de les eleccions europees del juny de 2024 en substitució de l’actual presidenta Ursula von der Leyen, vista com a massa procliu als pactes amb socialistes i liberals en les institucions europees. El gran promotor de la idea a les files del PPE és Manfred Weber, alemany de la CDU com Von der Leyen, però partidari de promoure Metsola per incorporar partits d’extrema dreta com els de Giorgia Meloni al PPE. Els avis polítics de Metsola i Meloni pot ser que veiessin les coses bastant semblants durant la Segona Guerra Mundial. Veurem com evoluciona l’intent de remoure la cadira a la competent Von der Leyen.

Si ahir vaig celebrar cinquanta anys és perquè tal dia de fa mig segle la meva mare, Pepita Costa i Roca, em va portar al món. La mare que em va parir avui gaudeix de bona salut, bon humor i una mirada pragmàtica i vitalista de la vida als 90 anys. La mamma és una figura central per entendre les formes de vida mediterrànies. I, és clar, el meu pare, Jacint Xuclà i Pacual, que ha demostrat un gran sentit comercial i una gran perseverança a la vida endegant projectes sense parar. Agraït a la vida.