Tots odien Júlia Bacardit

Poc abans de Sant Jordi, l’escriptora Júlia Bacardit va prohibir traduir a l’espanyol el seu darrer llibre, en defensa del català, segons va dir. Quan aquesta setmana a les notícies es va saber que l’escriptora treballaria escrivint en castellà com a corresponsal d’EFE a Bucarest, molts es van sentir indignats. EFE és una agència de notícies els fons de la qual procedeixen, majoritàriament, de l’estat espanyol.

La indignació es devia al fet que és ple de falsos independentistes i defensors del català a ultrança que aprofiten el nacionalisme visceral per sumar-se al carro i treure’n profit. Bacardit ho havia dit en una entrevista a El Nacional.cat dies abans de la fira del llibre a Catalunya, així que no era difícil culpar-la d’espavilada.

Quan la notícia del seu fitxatge va transcendir, de seguida va ser el blanc de la crítica dels dos bàndols. L’unionista tractava l’escriptora de barruda. L’independentisme, que esperava que empunyés l’estelada i anés a Brussel·les de genolls a visitar Puigdemont, va perdre un intel·lectual immediatament. De sobte tots l’odiaven.

El seu darrer llibre, Un dietari sentimental, m’havia agradat. Així que, com que tenia els meus dubtes que la seva intel·ligència es reduís a l’oportunisme, i ja que tothom feia diana a la seva esquena, m’hi vaig posar en contacte i vaig parlar amb ella.

Em va fer entendre que l’importava poc el que diguessin. Pel que sembla, en passava, dels dos bàndols. Em va reconèixer que estava saturada. Va dir: «faig tot això perquè vull, perquè sento que he de defensar el català i perquè em fa il·lusió treballar de corresponsal i no m’importa treballar per Espanya si és per fer de corresponsal en un altre país».

Aleshores em vaig adonar que a Catalunya tenim certa tendència a obligar tothom a casar-se amb una idea, i que es quedi quiet per a la foto. Estiguem d’acord o no amb l’escriptora, de vegades hom té la sensació que el procés va deixar la paella sobre el foc i qualsevol cosa genera crispació. D’on ens ve tant de puritanisme ideològic? Per què l’afició immediata a la caça de bruixes?

Bacardit em va dir que al final faria el que ella voldria. I em va semblar valenta. Sabia a què s’enfrontava, a l’odi massiu. A ser assenyalada.

Tot i que avui tots odien Júlia Bacardit, jo recomanaria, primer, la seva lectura. Recomanaria també deslliurar-nos dels lligams parentals amb les idees polítiques que a Catalunya tan martiritzats ens tenen.

Al final de la xerrada, Bacardit em va dir: «la vida és un tango, Matías». I una mica de raó sí que té.