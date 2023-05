Alcaraz, un número 1

Carlos Alcaraz és el millor tennista del món ara mateix, el líder de l’ATP, i el nou ídol dels xavals. Ho hem comprovat en el Mútua Madrid Open. Els joves s’amuntegaven a la sortida o a l’arribada de les instal·lacions per a aconseguir una fotografia, un autògraf, una mirada. Qualsevol cosa era bona. El tennista murcià somreia agraït i dedicava tot el temps del món a satisfer als seus admiradors. Com ha de ser, proximitat amb la gent. Que n’aprenguin els futbolistes, cada dia més allunyats dels aficionats que fan possible que el futbol sigui el que és. Però tornem a Carlitos. Es tracta d’un xicot que transmet naturalitat, simpatia i humilitat. Fa uns dies es mostrava emocionat amb la possibilitat de poder saludar Leo Messi en els preis Laureus. Ho va fer i es va ruboritzar com l’admirador que és en conèixer el seu ídol, la qual cosa ell ja és per a molta gent. Perquè el seu carisma és indiscutible. En la pista, amb un tennis agressiu i alhora tècnic i fora de la pista amb una desimboltura insultant i un somriure innocent, la d’un noi que viu aquesta etapa amb il·lusió, gaudint de cada moment amb la inconsciència de l’edat. Aquesta que fa que les ganes puguin a la pressió.

Alcaraz té un excel·lent mirall en el qual mirar-se, un referent: el gran Rafa Nadal. Sempre elegant amb el públic i amb els rivals, amb prou feines se li recorda alguna sortida de to o polèmica. Rafa Nadal sempre ha estat un exemple pel seu comportament en la pista i per les seves declaracions sempre mesures, ajustades, sinceres i educades. Són dos tennistes i dues personalitats molt diferents, això és clar. I no hem de comparar-los (bàsicament perquè la carrera de Rafa Nadal és irrepetible) però tots dos desborden carisma. Quins afortunats que som. Nadal ha estat i continua sent el millor ambaixador d’Espanya en el món. Una llegenda de l’esport mundial i candidat a millor tennista de la història. Gairebé res. Carlitos és aire fresc en un món en el qual qualsevol nouvingut es comporta com una estrella, mirant als altres per sobre de l’espatlla. Bravo senyor Carlos Alcaraz. Enhorabona pel seu tennis i per la seva proximitat. No canviï.