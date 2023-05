Per què serveixen els intermitents dels cotxes? La veritat és que no sé perquè es venen cotxes amb intermitents, si igualment no serveixen per a res. Fa un munt d’anys que condueixo i veig moltíssims cotxes, els conductors dels quals no utilitzen els intermitents per canviar de direcció, de tal manera que els altres que seguim o esperem no sabem quina maniobra realitzarà. Dic esperem perquè, sobretot en les rotondes que tant s’han posat de moda, potser posen intermitent aquells que continuen circulant-hi, però no el posen els que en surten, amb el conseqüent trasbals dels conductors que esperen per entrar-hi. No fa gaires dies, i potser passa sovint, fins i tot un cotxe dels Mossos d’Esquadra sense l’indicador de servei d’urgència, va sortir de la via en que circulava per canviar de direcció sense posar l’intermitent reglamentari. La meva pregunta és: que potser ja no és obligatori? la qual cosa em semblaria molt malament o, potser és que la policia de circulació no vigila aquest fet? En la meva modesta i inexperta opinió és el que hauria de ser.