Laura Borràs: fi del viacrucis?

Males llengües asseguren que líders de l’ex-Convergència i de l’actual ERC han rebut amenaces de perdre tot el patrimoni si s’entestaven a refer arguments en pro de la independència de Catalunya. S’han barallat noms com els de Mas, Turull, Mas-Collell, Junqueras... La causa judicial per l’organització de l’1O s’ha reactivat. No debades Feijoo es reuní no fa gaire amb mig centenar de fiscals conservadors. El 2-V el ministre espanyol Bolaños no va poder pujar a la tribuna en un acte institucional de Madrid. Símptomes d’un estat de coses en plena temporada preelectoral?

El vespre del passat dia 3 de maig es filtrà que la Junta Electoral Central espanyola (JEC), un simple òrgan administratiu, retirava l’escó parlamentari a Laura Borràs, condemnada el 30-III, però sense sentència ferma, contra l’article 24 del Reglament de la Cambra («un diputat només pot perdre l’escó si hi ha una sentencia ferma»). La JEC, a petició de Vox, Cs i PP des del 3-IV, feia passar per davant l’article 62b de la LOREG (Llei Orgànica de Règim Electoral General), com ja s’havia fet amb Quim Torra (gener 2020) i el diputat Pau Juvillà (gener 2022). Embolica que fa fort.

En el cas de l’ex-presidenta del Parlament sembla clar que l’Estat vol retirar del lloc que ocupa dins l’independentisme la figura de Borràs. Li van anar a buscar contractes irregulars de quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (2013-2018) –una direcció de la qual tothom en canta lloances i es diu que va marcar època– i el 28-VII-2022 va començar el seu viacrucis particular, quan la Mesa del Parlament català la va suspendre com a parlamentària, fins que no hi hagués sentència ferma del Tribunal Suprem. Raons? Se li havia obert un judici oral. Borràs, però, ho considerà injust i no va deixar la presidència i que fos nomenada una altra persona, malgrat tenir suspeses les funcions de diputada. Se l’acusà de resistència numantina, d’aferrar-se al càrrec.

El judici a Laura Borràs (n’he parlat en els articles anteriors) començà el 10-I-23, vaig assistir a la seva declaració la tarda del 27-II i vaig seguir el dimecres 1-III els informes finals. La sentència, amb vot particular de la jutgessa Maria Jesús Manzano, es va fer pública el 30-III. Li queien 4 anys i mig, multa i inhabilitació de 4 anys i un dia per falsedat documental i 9 anys d’inhabilitació per prevaricació administrativa. Enlloc es parlava de corrupció. El còmput total –4 anys, 6 mesos i un dia de presó, 13 d’inhabilitació especial (9+4), no absoluta, i 36.080 euros, a banda de la 2/6 part de les costes– el mateix tribunal el trobava exagerat, de manera que la sentència admetia que «resulta desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos...», cosa que conduïa a «elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial de la pena de prisión que impondremos a la Sra. Borràs i Castanyer en aquella parte que vaya a exceder de los dos años».

Acabava el darrer article dient que començarien els recursos i la feina dels togats. Embolica que fa fort, perquè, a més, el ple del parlament presentà un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Suprem per a defensar els escons de Torra i Juvillà i la seva sobirania competencial. I, ara, afegeixin el cas Borràs.

Però no ens avancem. El mes passat la JEC assenyalà el camí i donà 10 dies hàbils per fer al·legacions, tant a la Cambra com a l’ex-presidenta. Abans del 17-IV els lletrats de la Cambra esgrimien l’article 24 del Reglament i es queixaven a la JEC de no respectar la seva normativa ni la seva autonomia. La JEC no podia al·legar «inelegibilitat sobrevinguda» perquè Borràs havia obtingut el seu escó a les eleccions del febrer del 2021. Suspesa dels seus drets i deures, la retirada de l’acta era una mesura «innecessària» i «desproporcionada». Boye i Elbal, advocats de Borràs, a més, afegiren que la JEC era «manifestament incompetent» per l’enjudiciament dels diputats catalans i adduïa que VOX, Cs i PP no gaudien «de la condició d’interessats per iniciar aquest procediment». Els 10 dies hàbils acabaren el 28-IV. El 3-V s’esperava la resolució. Aquell matí el PSC-PSOE es tirà un tret al peu proposant una reforma reglamentària per poder destituir Borràs (votaren en contra Junts, ERC i la CUP) i, al vespre es filtrà la resolució de la JEC. Faltava poc més d’una setmana per la campanya electoral de les municipals del 28-M i la cosa tenia el seu impacte sobre el Parlament, perquè el 5-V estava programat l’últim ple abans de al cita electoral. Per tant, el relleu de Borràs al capdavant de la institució difícilment es formalitzaria abans de les eleccions. Temps per a recursos, que tard o d’hora s’hauran de sentenciar.

La pilota tornava al terreny polític. El següent a la llista de Junts, per substituir Borràs és Antoni Castellà, portaveu de Demòcrates i membre del consell de govern del Consell de la República. Un nom que no deu desagradar Puigdemont. I qui serà Presidenta del Parlament (un canvi, per primera vegada, a mitja legislatura)? Seguirà la vicepresidenta Alba Vergés que fa les funcions de Presidenta? ERC respectarà els acords perquè sigui una persona de Junts o el socialistes, amb embolicant la troca, hi podrien optar? Aurora Madaula s’ha autodescartat. Han sonat els noms d’Anna Erra i fins i tot de Marta Madrenas...

Des d’una perspectiva epidèrmica, per a molts, la provisionalitat a la presidència del nostre Parlament s’acabarà després de les eleccions amb una altra persona ocupant el càrrec… Per a Laura Borràs no crec que s’acabi el seu viacrucis. Alguns voldrien que deixés la política i tornés al seu rol de bona professora universitària; la deixarien tranquil·la. No crec que ho faci. Té massa coses en joc. La seva credibilitat, el seu honor (està convençuda que a la ILC no va fer res mal fet), la seva responsabilitat política a la presidència de Junts x Catalunya. I, una sentència de més de quatre anys de presó com una espasa de Dàmocles sobre el seu cap. Després del judici, va reprendre l’activitat «més ferma i convençuda que mai». D’entrada, no crec que sigui ella a demanar l’indult que li oferia la sentència. (Si no has fet res de mal, de què t’han d’indultar?) Hauran de fer-ho d’altres. I veurem com s’hi posa l’Estat. I com actuen els seus companys de Junts després de la treva de les eleccions. I, amb els temps, els tribunals europeus. Voldria que aquest fos el darrer article que li dedico, però m’he de demanar: fi del viacrucis o inici?