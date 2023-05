Us imagineu l’ajuntament de Lingen (ciutat alemanya agermanada amb Salt) publicitant una fira d’abast local en una llengua que no fos l’alemany? I la corporació municipal de Quilalí (vila agermanada amb Salt) faria propaganda d’un mercat de proximitat, en una llengua que no fos el castellà?

Doncs a Salt, no a Salt lake City (Utah), a Salt (Catalunya) volen ser, pretesament, més moderns i organitzen la Food Truck Market and Co. Això sí, fa dos mesos es varen adherir a la campanya «No em canviïs de llengua», 21 dies en català. Qui us entengui que us compri!