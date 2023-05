En aquest antic municipi, la tradició i la modernitat formen un tàndem perfecte. Hi ha dos plafons amb un codi Q.R. Una pancarta anuncia la persona jurídica responsable de l’exposició floral a l’aire lliure. L’actual president de l’Associació de Veïns de Palau-sacosta Sr. Valentí Giralt i tots els associats, han donat les gràcies a dues famílies del: Mas Torre Sampsona i Mas Palahí. L’agraïment també l’han fet extensiu a les escoles de: Les Alzines i al Centre d’Educació Especial Palau. Homes i dones creatius té aquest indret de la ciutat. D’un carro, una tartana i un rampí abandonats ara són nous de trinca i plens de flors de gom a gom. Que contenta estaria la Sra. Cobarsí. La seva obra creadora es va estenent vers els antics municipis que circumdaven la immortal ciutat de Girona.

( Recordo l’anècdota que explicava el Dr. Mirambell –cronista de la ciutat–: A efectes, estadístics, a fi de fer un bon inventari, un funcionari de Madrid preguntà d’ofici al Sr. Secretari del Govern Civil «si Gerona tenía cementerio» i la resposta fou real i contundent: «No! En Gerona no existe ningún cementerio». Va signar i rubricar l’escrit, estampant-hi el segell –que prèviament havia sucat en el tampó– on es llegia: «Inmortal Ciudad de Gerona»). Tot el que deia era cert, perquè Girona arribava fins a «Can Crestó», després d’aquesta ca­sa, situada al final del C/ del Carme, ja era Municipi de Sant Daniel –el més gran de tots en quant extensió, perquè arribava fins al Pont Major– Santa Eugènia i Palau-sacosta formaven un trio magnífic. El Sr. Joan Corney, de molts anys ençà, ha reivindicat de manera reiterada el reconeixement dels tres municipis. La vitalitat del teixit social de gironins i gironines, fa possible la Girona immortal!